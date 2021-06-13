Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Barış Ceyda'nın teklifini kabul edecek mi?

Her Pazar saat 20:00'da STAR TV'de yayınlanan sevilen dizi Menajerimi Ara, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Dicle’nin oyuncusu Fırat’ın sette Ceyda’nın oyuncusu Görkem’e saldırması ile Dicle ve Ceyda arasındaki ipler yeniden gerilmişti. Peki Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (41. BÖLÜM)

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (40. BÖLÜM)

Menajerimi Ara dizisinde 40. bölümde Dicle’nin oyuncusu Fırat’ın sette Ceyda’nın oyuncusu Görkem’e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin tekrar ve daha da gerilmesine neden olur. Fırat’ın geride bırakmış olduğu alkol probleminin tekrardan nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez. Diğer yandan Barış, Aydın’ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Peride’nin oyuncusu Nurten, torunu Su’yu seti esnasında Peride’ye emanet eder. 14 yaşındaki genç kız, kısa sürede Peride’yi delirtmeyi başaracaktır. Ayrıca usta oyuncu Defne Yalnız, seneler içinde sektörün yaşadığı dönüşümden rahatsız olurken geçmişe özlem duymaktan kendini alıkoyamaz. Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek amacıyla elinden geleni yapar. Kıraç ise menajerliğini yaptığı ünlü rapçi Ozbi’yi reklam kampanyasına ikna etmek amacıyla zekice bir plan yapacaktır. Aynı gün yayınlanarak rakip olacak dizilerde yer alan Jülide ve Arzu, ilk bölüm heyecanı yaşarken ikisi de aynı anda menajerleri Çınar’ın ilgi ve alakasına ihtiyaç duyar ve ortalık iyice karışır.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (41. BÖLÜM)

Menajerimi Ara yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



