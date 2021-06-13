MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Barış Ceyda'nın teklifini kabul edecek mi?

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Barış Ceyda'nın teklifini kabul edecek mi?

13.06.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STAR TV'de yayınlanan sevilen dizi Menajerimi Ara, her Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Dicle’nin oyuncusu Fırat’ın sette Ceyda’nın oyuncusu Görkem’e saldırması ile Dicle ve Ceyda arasındaki ipler yeniden gerilmişti. Peki Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Barış Ceyda'nın teklifini kabul edecek mi?

Her Pazar saat 20:00'da STAR TV'de yayınlanan sevilen dizi Menajerimi Ara, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Dicle’nin oyuncusu Fırat’ın sette Ceyda’nın oyuncusu Görkem’e saldırması ile Dicle ve Ceyda arasındaki ipler yeniden gerilmişti. Peki Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (41. BÖLÜM)

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (40. BÖLÜM)

Menajerimi Ara dizisinde 40. bölümde Dicle’nin oyuncusu Fırat’ın sette Ceyda’nın oyuncusu Görkem’e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin tekrar ve daha da gerilmesine neden olur. Fırat’ın geride bırakmış olduğu alkol probleminin tekrardan nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez. Diğer yandan Barış, Aydın’ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Peride’nin oyuncusu Nurten, torunu Su’yu seti esnasında Peride’ye emanet eder. 14 yaşındaki genç kız, kısa sürede Peride’yi delirtmeyi başaracaktır. Ayrıca usta oyuncu Defne Yalnız, seneler içinde sektörün yaşadığı dönüşümden rahatsız olurken geçmişe özlem duymaktan kendini alıkoyamaz. Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek amacıyla elinden geleni yapar. Kıraç ise menajerliğini yaptığı ünlü rapçi Ozbi’yi reklam kampanyasına ikna etmek amacıyla zekice bir plan yapacaktır. Aynı gün yayınlanarak rakip olacak dizilerde yer alan Jülide ve Arzu, ilk bölüm heyecanı yaşarken ikisi de aynı anda menajerleri Çınar’ın ilgi ve alakasına ihtiyaç duyar ve ortalık iyice karışır.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (41. BÖLÜM)

Menajerimi Ara yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
'Savaşçı' final yapıyor! 'Savaşçı' final yapıyor!
Anahtar Kelimeler:
Star TV Menajerimi Ara dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kovalamaca sonucu yakalandı! Haberi alan baba çılgına döndü

Kovalamaca sonucu yakalandı! Haberi alan baba çılgına döndü

Kahreden olay! Öğretmenler hayatını kaybetti

Kahreden olay! Öğretmenler hayatını kaybetti

Oğluyla başı dertte! Çırılçıplak görüntülendi

Oğluyla başı dertte! Çırılçıplak görüntülendi

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Bunu yapan bir akademisyen: Görünce midem bulanıyor

Bunu yapan bir akademisyen: Görünce midem bulanıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü çiftin mutlu günü! Sessiz sedasız evlendiler

Ünlü çiftin mutlu günü! Sessiz sedasız evlendiler

Sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

O film için tacize katlandım

O film için tacize katlandım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.