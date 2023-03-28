Menengiç faydaları nelerdir? Menengiç nasıl tüketilir, ne işe yarar?

Menengiç, uzunluğu 10 metreye kadar ulaşabilir ve Latince adı “Pistacia terebinthus”tur. Yavaş ve geç büyüyen menengiç kırmızı renkli şişeklere sahiptir. Menengiçin meyveleriyle genellikle yeşil ve mavi renklerdedir. Menengiç ağacının yapraklarının, meyvesinin ve tohumunun ayrı ayrı pek çok faydası vardır. Menengiç genel olarak sabun ya da kahve olarak tüketilir.

Menengiç ne işe yarar?

Menengiç sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkan bir bitkidir. Sabun, kahve ya da direkt olarak kuru yemiş olarak tüketilebilen menengiç özellikle de astım ve öksürük gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı koruyuculuk sağlamasıyla bilinir. Göğsü yumuşatır ve solunumu kolaylaştırır. Solunum yoluna olan faydalarının yanı sıra başka rahatsızlıklara da iyi gelir.

Menengiç, şeker hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilen bir besindir. Kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olduğu için şeker hastaları da kullanabilir ancak çok miktarlarda kullanılmaması gerekir. Menengiç aynı zamanda depresyon ve strese de iyi gelir. Bu sayede regl ve menapoz dönemlerinde gerginlikleri azaltır, ağrı ve sancılara da iyi gelir. Menengiç faydaları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Vitamin ve mineral açısından zengindir.

Romatizma ağrılarını hafifletir.

Ödem atıcı etkiye sahiptir.

Egzama gibi cilt problemlerine iyi gelir.

Kolesterolü dengeler.

İdrar yolu enfeksiyonuna karşı koruyucudur.

İçeriğindeki B vitamini sayesinde sinir sisteminde olumlu bir etki bırakır ve strese iyi gelir.

Demir içeriği sayesinde kansızlık sorununa iyi gelir.

Protein içerir ve kas sağlığı açısından önemlidir.

Metabolizmayı hızlandırır ve daha düzenli çalışmasını destekler.

Fosfor açısından zengindir.

Kahve olarak tüketildiğinde enerji verir.

Sabun olarak kullanıldığında saç ve cilt problemlerine iyi gelir.

Menengiç faydaları çok olsa da her doğal üründe olduğu gibi menengiçin de zararları olabilir. Menengiçin zararları kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bunun sebebi her besinin ve gıdanın insanlar üzerindeki etkisinin farklı olmasıdır. Doğru ve bilinçli bir kullanım için mutlaka doktor tavsiyesi almak gerekir.

Menengiç nasıl tüketilir?

Menengiç genel olarak kahve şeklinde tüketilir. Kendisine has aroması olan menengiç kahvesi, menengiç bitkisinin meyvelerinin kurutulmasıyla elde edilir. 100 gram menengiç kahvesi protein, lif, C vitamini, kalsiyum ve demir açısından zengindir. Menengiç kahvesi süt ya da suyla yapılabilir. Menengiç kahve olarak tüketilmesinin yanı sıra direkt olarak kuru yemiş olarak da tüketilebilir. Yaban fıstıklarından birisi olan menengiç meyve olarak da tüketilebilir. Meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra menengiç tohumları fırında 5-10 dakika pişirilerek çerez olarak tüketilebilir.

Menengiç zayıflatır mı?

Menengicin direkt olarak zayıflatıcı bir etkisi yoktur. Her besinde olduğu gibi menengiç de direkt olarak zayıflatmaz ancak zayıflama konusunda kişilere destek olabilir. Menengiç kahve olarak tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler bırakır. Bağırsakların çalışmasını destekleyerek kabızlık sorununa iyi gelir. Bu sayede de vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Geç sindirilen menengiç kahvesi tokluk hissinin artırırken açlığı da bastırır. Bunun yanı sıra kan şekerini de yavaşça yükseltir ve açlık hissinin önüne geçer. Ödem atılmasında da etkili olan menengiç kahvesi içeriğindeki E vitamini sayesinde kişiyi tok tutar. Bu açılardan menengiç kahvesi zayıflama konusunda dolaylı olarak kişilere yardımcı olur. Ancak menengiç kahvesi yağ bakımından yüksek bir içeriğe sahip olduğu için (100 gram kahvede 51.6 g yağ içerir) fazla tüketilirse kilo almaya neden olabilir. Menengiç kahvesi günde en fazla 2 bardak içilmelidir. Menengiç kahvesinin 100 gramında bulunan besin değerleri şu şekildedir:

Kalori: 594

Karbonhidrat: 16.40 g

Yağ: 51.6 g

Protein: 20.8 g

Lif: 2.0 g

C vitamini: 7.0 mg

Kalsiyum 136.0 mg

Demir: 7.3 mg

Menengiçte vitaminler var?

Menengiç vitamin ve mineral bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Menengicin içeriğindeli vitamin ve mineraller şu şekildedir: