Menengiç tohumunun faydaları nelerdir? Menengiç tohumu nasıl tüketilir, ne işe yarar?

Menengiç tohumu geçmiş dönemlerden günümüze kadarki süreçte alternatif tıpta ilaç olarak kullanılan bir tohumdur. Menengiç tohumu kurutularak kahve olarak tüketilebilir ya da menengiç tohumunun yağından bıttım sabunu da yapılabilir. Bunların yanı sıra menengiç direkt olarak tohum şeklinde, kuru yemiş olarak tüketilebilir. A, C, B ve E vitamini bakımından da zengin bir yapıya sahiptir.

Menengiç tohumu ne işe yarar?

Menengiç genellikle Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde, kırsal ve dağlık yerlerde ekolojik olarak yetişir. Yaban Antep fıstığının aşılanmamış bir hâli olan menengiç, yapı itibarıyla Siirt fıstığına benzer. Halk arasında bıttım, çitlembik, çıtlık ve çedene olarak bilinen menengiç dünyanın birçok yerine yetişen menengiç ağacından elde edilir. Çitlembik olarak da bilinen menengiç tohumu insan sağlığına oldukça faydalı bir besindir. Besin değerlerinin yüksek olmasıyla ön plana çıkan menengiç tohumu pek çok amaçla tüketilebilir. Menengiç tohumunun faydaları şu şekildedir:

Antioksidan etkiye sahiptir.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yaşlanmayı geciktirir, hücre yenilenmesini destekler.

Menengiç tohumunun yağıyla ağrı olan bölgelere masaj yapılabilir.

Romatizma başta olmak üzere pek çok ağrıya iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonuyla savaşır.

Midenin asit dengesini düzenler.

Üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Tok tutar ve açlık hissini bastırır.

Kronik mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kansızlığa iyi gelir ve aşırı kanamanın önlenmesini sağlar, regl kanamasını düzenler.

Menengiç tohumunun içeriğindeki yağlar antioksidan etkisi gösterir.

Menengiç tohumu nasıl tüketilir?

Menengiç tohumunun tüketilmesi genellikle üç farklı şekilde olur. Menengiç tohumlarının kurutulup öğütülmesiyle elde edilen menengiç kahvesi, menengiç tohumunun en çok tüketilen şeklidir. Menengiç kahvesi enerji verir, kilo vermek isteyen kişilere bu süreçte destek olur, antioksidan bakımından zengindir. Ancak yağ bakımından yüksek bir orana sahip olması nedeniyle günde 2 fincandan fazla içilmesi tavsiye edilmez.

Menengiç kahvesinin yanı sıra menengiç tohumlarının öğütülüp yağının çıkarılmasıyla bıttım sabunu yapılır. Bıttım sabunu pek çok faydaya sahip olmasının yanı sıra cilt ve saç rahatsızlıkları için tercih edilir ve burada oluşan problemlere iyi gelir. Egzama ve mantar hastalığına iyi gelir. Ciltte sivilce oluşumunu engeller ve aknelerin iyileşmesini hızlandırır. Saçların daha nemli ve canlı olmasını sağlar. Ancak bıttım sabununu kullanmadan önce cilt ve saç tipinin bilinmesi, egzama, sedef gibi rahatsızlıklar da varsa kullanmadan önce doktora danışılması tavsiye edilir.

Kahve ve sabun dışında menengiç tohumu kurutularak da tüketilebilir. Menengiç tohumları bir tepsiye dizilir ve fırında 5-10 dakika kadar pişirilir. Kurutulan menengiç tohumları çerezlerle birlikte direkt olarak tüketilebilir. Bu hâliyle salatalarda kullanılabilir ya da öğütülerek baharat olarak da kullanılabilir.

Menengiç tohumu zayıflatır mı?

Hiçbir gıdanın direkt olarak zayıflatma gibi bir amacı ya da etkisi yoktur. Menengiç tohumu da direkt olarak zayıflatan ya da kilo aldıran bir besin değildir. Menengiç tohumunun nasıl ve ne kadar tüketildiğine göre kilo verme ya da kilo alma sürecinde yardımcı olur. Menengiç tohumu kahve olarak tüketilirse kilo vermeye yardımcı olabilir. Ancak menengiç kahvesi yağ açısından yüksek bir orana sahip olduğu için günde 2 fincandan fazla tüketilmesi kilo almaya neden olabilir. Tok tutması sayesinde ara öğünlerde iştah bastırıcı olarak tüketilebilir. Menengiç tohumu nasıl ve ne kadar tüketildiğine göre kilo vermeye ya da kilo almaya yardımcı olur.



