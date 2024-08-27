Menüye yapıştırılan fiyatı kaldırdı! Yıllar önceki fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyemedi... "Nereden nereye"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kullanıcı menüdeki yapışkanlı fiyatları çıkartmayı başarınca yıllar öncesinde kalan ve unutulan bir fiyata erişti.

Midye baklavanın günümüzdeki fiyatının 245 TL olduğunu gösteren kadın, etiketi kaldırdığında ise yıllar öncesinde aynı ürünün 26.50 TL'ye satıldığını gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nereden nereye" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaşırmadık her şeye bir sıfır daha kondu" yorumunu yaptı.