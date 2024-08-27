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    4. Menüye yapıştırılan fiyatı kaldırdı! Yıllar önceki fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyemedi... "Nereden nereye"

    Menüye yapıştırılan fiyatı kaldırdı! Yıllar önceki fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyemedi... "Nereden nereye"

    27.08.2024 13:55
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.08.2024 13:55
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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde menüde güncellenen midye baklava fiyatının etiketini çıkartan kullanıcı yıllar önceki tatlının fiyatını görünce şaşkına döndü. Günümüzde 245 TL'den satılan baklavanın yıllar öncesindeki fiyatının 26.50 TL olması sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kullanıcı menüdeki yapışkanlı fiyatları çıkartmayı başarınca yıllar öncesinde kalan ve unutulan bir fiyata erişti.

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    Midye baklavanın günümüzdeki fiyatının 245 TL olduğunu gösteren kadın, etiketi kaldırdığında ise yıllar öncesinde aynı ürünün 26.50 TL'ye satıldığını gösterdi.
    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nereden nereye" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaşırmadık her şeye bir sıfır daha kondu" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya baklava
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