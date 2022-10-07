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Merak edilen soruyu yanıtladı! Kılıçdaroğlu, başörtüsü teklifinin nedenini açıkladı: Ellerinde imkan kalmadı

07.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsünü yasa ile güvence altına alma teklifi, siyaset gündemindeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, bazı kesimlerden destek görürken bazı kesimler ise "zaten böyle bir sorun yoktu" gibi yorumlar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun başörtü çağrısının ardından "neden?" sorusu da akıllara gelirken CHP liderinden merak edilen konuya ilişkin açıklama geldi.

Merak edilen soruyu yanıtladı! Kılıçdaroğlu, başörtüsü teklifinin nedenini açıkladı: Ellerinde imkan kalmadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "başörtü yasası" teklifiyle Ankara'nın gündemi bir anda değişti. CHP liderinin çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa teklifiyle yanıt verirken tartışmalara diğer siyasiler de katıldı.

Siyasilerin yanı sıra vatandaşlar da tartışmalara ilişkin yorumlarda bulunurken bir kesim Kılıçdaroğlu'na destek verdi, diğer bir kesim ise "şu anda zaten böyle bir sorun yok" diyerek bu çıkışın nedenini merak etti.

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Başörtüsü tartışmalarının ilk gününden bu yana sürpriz çıkışın nedeni merak edilirken CHP lideri, akıllardaki soruya yanıt verdi. HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, olası bir yasa ile kılık kıyafet ve başörtüsü gibi kavramlar üzerinden artık siyaset ve kara propaganda yapılamayacağını söyledi.

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"KAPALI KAPILAR ARKASINDA SÖYLEMEYE BAŞLAMIŞLARDI"

Seçim sürecinde olduğumu şu dönemde, kapalı kapılar arkasında "CHP gelirse başınızı açtıracak" gibi söylemlerin başladığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz' diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde. İşte 'endişeli muhafazakarlar var, bu propaganda onlar üzerinde etkili oluyor' deniliyordu. Aksini söyleyenler de oldu. 'Asıl endişeli modernler baskı altında, onlara kılık kıyafet baskısı yapılıyor, onlara güvence lazım' eleştirileri geldi. Evet. Bizim yasa teklifimiz hem endişeli muhafazakarlar hem endişeli modernler için güvencedir. İki taraftan kadınlar için güvence sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü

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