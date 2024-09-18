Merak ediliyordu! Pınar Deniz'in kız kardeşi nikahta ortaya çıktı!

Vatanım Sensin ve Yargı'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'la Roma'da evlendi. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin bebek beklediği iddia edilmişti. Pınar Deniz hamilelik iddialarına kaçamak cevaplar verse de 1.5 aylık hamile olduğu konuşulmuştu.

Yakın akraba ve dostlarının yer aldığı nikahtan görüntüler de sosyal medyada gündem oldu. Pınar Deniz'in gelinliği çok beğenildi. Sevilen oyuncunun gelinliği ve pozları geçtiğimiz yıl evlenen ünlü model Barbara Palvin'e benzetildi.

KIZ KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI

Nikah töreninde Pınar Deniz'in ailesi de ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı. 4 kardeşi olan Deniz'in ablası ve küçük kız kardeşi fotoğraf paylaştı. Daha önce Pınar Deniz, ablası Huri Deniz'i "Çabuk ablamın güzelliğine bakın!" sözleriyle paylaşmıştı. Ablası Huri Deniz'le birbirlerine çok benzetilmişti.

Diğer kardeşleri de merak edilen Pınar Deniz'in kız kardeşi Hatice Deniz de nikahta ortaya çıktı. Birlikte fotoğraf paylaşan üç kız kardeşin küçüğü olan Hatice Deniz'in ablalarına benzememesi de dikkat çekti.