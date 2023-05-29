Merakla bekleniyor! O isim, dikkat çeken iPhone 16 Pro söylentisine yeşil ışık yaktı

iPhone 15 tanıtılmadan iPhone 16 Pro teknoloj gündemine girdi. iPhone 15 modellerinin eylül ayında tanıtılması beklenirken, iPhone 16 Pro modellerinin tanıtılmasına daha 1 yıldan daha fazla bir süre olduğu düşünülüyor. Ancak modeller merakla bekleniyor. Şimdi ise dikkat çeken bir söylentiyi daha da güçlendirecek bir gelişme yaşandı.

iPHONE 16 PRO SÖYLENTİSİ HAKKINDA YENİ GELİŞME!

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in daha büyük ekran boyutlarına sahip olacağı yönündeki söylentilere ağırlık veren Bloomberg'den Mark Gurman, bülteninin son sayısında Apple'ın iki "Pro" iPhone modelinin boyutlarını artırmayı planladığına dair diğer raporları bir nevi teyit etti.

Yeni ekran boyutları iPhone için şimdiye kadarki en büyük boyutlar olacak.

Gurman, bu değişikliğin Apple'ın üst düzey akıllı telefonlarını Samsung tarafından sunulan eşdeğer cihazlarla daha rekabetçi hale getireceğini belirtti. Bu artış aynı zamanda kamera teknolojisi ve daha büyük piller gibi gelişmiş donanımlar için daha fazla iç alan yaratabilir.

Mayıs ayında ekran analisti Ross Young, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 ve 6,9 inç boyutlarında ekranlara sahip olacağını ve yaklaşık 0,2 inçlik bir artış yaşanacağını ileri sürmüştü.

İki standart iPhone 16 modelinin ekran boyutlarında ise bir artış beklenmiyor. Şimdilik değişiklik üst düzey modellere özel olacak gibi görünüyor.

Ancak Apple'dan henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği için "iPhone 16 Pro modellerinin ekran boyutları kesin olarak artacak" demek de mümkün değil.

