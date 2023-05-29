HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Merakla bekleniyor! O isim, dikkat çeken iPhone 16 Pro söylentisine yeşil ışık yaktı

Merakla bekleniyor! O isim, dikkat çeken iPhone 16 Pro söylentisine yeşil ışık yaktı

29.05.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 henüz tanıtılmadı ancak iPhone 16 modelleri hakkında çarpıcı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Merakla beklenen iPhone 16 Pro ile ilgili son zamanlarda çıkan bir söylenti ise oldukça dikkat çekti. Şimdi, iddialarıyla gündem olan bir kaynak o söylentiye adeta yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

Merakla bekleniyor! O isim, dikkat çeken iPhone 16 Pro söylentisine yeşil ışık yaktı

iPhone 15 tanıtılmadan iPhone 16 Pro teknoloj gündemine girdi. iPhone 15 modellerinin eylül ayında tanıtılması beklenirken, iPhone 16 Pro modellerinin tanıtılmasına daha 1 yıldan daha fazla bir süre olduğu düşünülüyor. Ancak modeller merakla bekleniyor. Şimdi ise dikkat çeken bir söylentiyi daha da güçlendirecek bir gelişme yaşandı.

iPHONE 16 PRO SÖYLENTİSİ HAKKINDA YENİ GELİŞME!

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in daha büyük ekran boyutlarına sahip olacağı yönündeki söylentilere ağırlık veren Bloomberg'den Mark Gurman, bülteninin son sayısında Apple'ın iki "Pro" iPhone modelinin boyutlarını artırmayı planladığına dair diğer raporları bir nevi teyit etti.

Yeni ekran boyutları iPhone için şimdiye kadarki en büyük boyutlar olacak.

ip2

Gurman, bu değişikliğin Apple'ın üst düzey akıllı telefonlarını Samsung tarafından sunulan eşdeğer cihazlarla daha rekabetçi hale getireceğini belirtti. Bu artış aynı zamanda kamera teknolojisi ve daha büyük piller gibi gelişmiş donanımlar için daha fazla iç alan yaratabilir.

Mayıs ayında ekran analisti Ross Young, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 ve 6,9 inç boyutlarında ekranlara sahip olacağını ve yaklaşık 0,2 inçlik bir artış yaşanacağını ileri sürmüştü.

İki standart iPhone 16 modelinin ekran boyutlarında ise bir artış beklenmiyor. Şimdilik değişiklik üst düzey modellere özel olacak gibi görünüyor.

Ancak Apple'dan henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği için "iPhone 16 Pro modellerinin ekran boyutları kesin olarak artacak" demek de mümkün değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin bunu ilk kez yapacak!Çin bunu ilk kez yapacak!
Kılıçdaroğlu'ndan 'mücadeleye devam' vurgusu!Kılıçdaroğlu'ndan 'mücadeleye devam' vurgusu!
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'Erdoğan' paylaşımı

Muharrem İnce'den 'Erdoğan' paylaşımı

Ayrı bir sayfa ayırdılar! Seçim, dünya basınında geniş yer buldu

Ayrı bir sayfa ayırdılar! Seçim, dünya basınında geniş yer buldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

En doğru seçim anketi hangisi? İkinci tur seçim sonuçları belli olunca ortaya çıktı…

En doğru seçim anketi hangisi? İkinci tur seçim sonuçları belli olunca ortaya çıktı…

İlginizi Çekebilir

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.