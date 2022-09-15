Meral Akşener Çağla Şıkel'in zayıflığını görünce dayanamadı! "İplikspor"

Çağla Şıkel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı. Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan Akşener, yayının ardından aynı kanalda program sunan manken ve sunucu Çağla Şıkel'i stüdyosunda ziyaret etti.

Şıkel'in zayıflığından çok etkilenen Akşener gözlerini ünlü mankenin fiziğinden alamadı. Meral Akşener Çağla Şıkel ile ilgili "İplikspor" yorumunda bulundu.

Şıkel ise paylaşıma "Ama siz de çok ama çok zayıfsınız inanamadım" diyerek kalp emojisiyle yanıt verdi.



