Meral Akşener'den GİK toplantısında Mart seçimleriyle ilgili olay sözler: Oylar düşerse istifa edeceğim

Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararı alan İYİ Parti’de yeni bir iddia ortaya atıldı. Genel İdare Kurulu’nda (GİK), bazı partililer bu kararın oyları düşürebileceğini dile getirdi. Artı Gerçek'in haberine göre; Genel Başkan Meral Akşener'in “Oylarımızın düşmesi durumunda bütün sorumluluğu alıyorum, eğer 14 Mayıs tarihinde aldığımız oyun altına düşersek istifa edeceğim” dediği iddia edildi.

"OYLARIMIZIN DÜŞMESİ DURUMUNDA BÜTÜN SORUMLULUĞU ALIYORUM"

İYİ Parti’de art arda yaşanan istifaların oylarında ciddi bir düşüş yaşayacağı yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle büyük kentlerde oylarını düşüreceği yönünde yapılan tartışmalar sürerken, İYİ Parti kulislerinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı İYİ Parti GİK üyeleri, bu tartışmaların, 81 ilde aday çıkrama kararının alındığı GİK toplantısında da gündeme getirildiğini dile getirdi.

Toplantıda bu kararın özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde CHP ve diğer partilere oy kaymasına neden olabileceği yönünde kaygılar dile getirildi. Artı Gerçek’e konuşan bazı GİK üyeleri, toplantıda bu kaygıların belirtilmesi üzerine Akşener’in söz aldığını ve “Oylarımızın düşmesi durumunda bütün sorumluluğu alıyorum, eğer 14 Mayıs tarihinde aldığımız oyun altına düşersek istifa edeceğim” dediğini belirtti.

KORAY AYDIN PARTİ İÇİ KONGRE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İYİ Parti’de 81 ilde aday çıkarma çalışmaları hızla devam ederken B planı da yapıldı. Yerel seçimlerde alınabilecek olası bir başarısızlıkta yeniden genel başkanlık yarışının yaşanabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Koray Aydın’ın çalışma yürüttüğü belirtilirken, olası seçim yenilgisi sonrası parti içi kongre sürecini başlatması bekleniyor. Şimdiden çalışmalara başlayan Koray Aydın’ın yerel seçimlerde oy düşüşü yaşanması durumunda Meral Akşener’in söylediği “14 Mayıs seçimlerinden düşük oy alırsak, istifa edeceğim” sözlerini kendisine hatırlatacağı da parti kulislerinde konuşuluyor.

2012'de Devlet Bahçeli'ye karşı yarışan Koray Aydın, 2015 seçimlerinin ardından Meral Akşener ile birlikte Olağanüstü kongre çağrısı yapan muhalif ekip içerinde yer almıştı. 2017'de İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Koray Aydın, ilk olarak Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevindeydi. Ancak Mart seçimleri öncesinde bu görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanı olarak görevlendirildi.





