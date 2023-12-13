Meral Akşener'in talebinin ardından istifa etmişti! İbrahim Özkan yeniden İyi Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçildi

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan dün yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa talebinin Özkan'ın CHP ile işbirliği savunduğu için İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldiği belirtilmişti. Özkan istifa kararını "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum." ifadeleriyle duyurmuştu.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Ancak İYİ Parti İBB Grubu'ndaki başkanvekiliği için yapılan seçimde sürpriz bir gelişme yaşandı. İstifa eden Özkan meclis üyelerinin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi. Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran Özkan, "Hür ve müstakil bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.









