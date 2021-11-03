Meral Akşener önce "Sayın Öcalan" dedi, sonra düzeltme yaparak özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşması sırasında "Sayın Öcalan" ifadesini kullanan Akşener, bir süre sonra arkadaşlarının uyarısıyla özür diledi.

İYİ Parti lideri Akşener, konuşması sırasında "Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan bir iktidar mensupları ve PKK'lıların söylemini gündeme getiren bir iktidar mensubu yöneticileri. İnanamıyorum. Sayın Bahçeli ile sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını biliyorduk ama Sayın Soylu'nun da paydaş olduğunu öğrenmiş olduk. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SAYIN ÖCALAN" İFADESİNE DÜZELTME

Akşener daha sonra arkadaşlarının kendisini uyardığını ve "Sayın Öcalan" ifadesini yanlışlıkla kullandığını belirterek şunları söyledi:

Az önce konuşurken fark etmemişim, sayın Öcalan demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim, aklımın ucundan bile geçmez bebek katiline sayın Öcalan demek.



