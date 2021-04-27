Meral Kaplan kimdir? Demet ve Alişan konuğu Meral Kaplan'ın biyografisi..

2009 yılında ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı. KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011'de evlendi. Çift Nisan 2021'de boşandı.

Özellikle 2006'da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeğiisimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı.

Eski eşi iş insanı Erhan Kanioğlu ile olaylı bir şekilde boşanan eski manken ve oyuncu Meral Kaplan şu sıralarda büyük bir hukuk savaşı veriyor. 8 yaşındaki kızlarının velayetinin baba Erhan Kanioğlu'na verilmesine büyük tepki gösteren Meral Kaplan aynı zamanda eski eşine 200 bin tazminat ödeyecek.

MERAL KAPLAN'IN ESKİ EŞİ ERHAN KANİOĞLU KİMDİR?

İş adamı olan Erhan Kanioğlu ilk evliliğini sevilen şarkıcı Tuğba Özerk ile yaptı. Boşandıktan sonra ise Meral Kaplan ile evlendi. Olaylı bir şekilde boşanma kararı alan çiftin 3 yaşında Ela adında bir kızları var. Meral Kaplan, eşinin boşanma davası devam ederken 4 kez aldattığını açıkladı.

Ünlü oyuncu ve eski manken Meral Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu'ndan 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi, 50 bin lira maddi tazminat istemişti.

MERAL KAPLAN KIZININ VELAYETİNİ KAYBETTİ

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu, boşandı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Duruşma çıkışı gözyaşlarını tutamayan Kaplan, "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Buna izin vermeyeceğim" dedi.

