Mercimek ve kinoalı krep tarifi! Vegan ve glütensiz krep nasıl yapılır?

Glütensiz besleniyorsanız hayatınızı değiştirecek o tarif geldi! Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu krep tarifini ister tatlı ister tuzlu olarak hazırlayabilirsiniz. Doku olarak lavaşa da benzeyen bu krepler protein açısından oldukça zengin oluyor. Peki, vegan glütensiz krep nasıl yapılır?
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