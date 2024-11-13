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Mercimek ve kinoalı krep tarifi! Vegan ve glütensiz krep nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.11.2024 11:26
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Glütensiz besleniyorsanız hayatınızı değiştirecek o tarif geldi! Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu krep tarifini ister tatlı ister tuzlu olarak hazırlayabilirsiniz. Doku olarak lavaşa da benzeyen bu krepler protein açısından oldukça zengin oluyor. Peki, vegan glütensiz krep nasıl yapılır?

Mercimek ve kinoalı krep tarifi! Vegan ve glütensiz krep nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Sağlıklı besleniyor veya glütensiz tarifler ilginizi çekiyorsa bu krep tarifi tam size göre.

MALZEMELER

  • 1/4 su bardağı kinoa
  • 3/4 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 bardak su
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Kinoa ve mercimeği iyice yıkayın ve derin bir kapta bol suda bırakın.
  • Ertesi gün suyunu süzün ve temiz bir bardak su ve tuzla beraber pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin.
  • Krep tavasını fırça ile yağlayın ve kızdırın.
  • Krep harcından tavaya dökün ve düzleyin.
  • Üst tarafı kuruyunca çevirin. İki taraf da kızarınca pişmiştir.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
lavaş
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