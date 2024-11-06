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Hem unsuz hem de glütensiz: 2 malzemeli proteinli lavaş tarifi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.11.2024 11:22
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Proteinli lavaş tarifi glütensiz veya sağlıklı beslenenler kişiler için oldukça ideal bir alternatif. Eğer beyaz un tüketmek istemiyorsanız unsuz ve glütensiz lavaş tarifini deneyebilirsiniz. Bu lavaşın arasına dilediğiniz malzemeleri ekleyerek lezzetli ve doyurucu sandviçler yapabilirsiniz.

Hem unsuz hem de glütensiz: 2 malzemeli proteinli lavaş tarifi!
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Kaç kisilik 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Sağlıklı yaşam sağlıklı beslenmeden geçiyor. Çölyak hastaları başta olmak üzere birçok kişi glütensiz beslenmeyi tercih ediyor. Bu unsuz ve nefis lavaş tarifi kahvaltı veya ara öğünleriniz için oldukça doyurucu ve lezzetli bir alternatif olacak.

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 180 gram lor peynir
  • Keten tohumu ve çörek otu

TARİF

  • Yumurta ve lor peynirini mikser makinesinden geçirin.
  • Fırında 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin.
  • İçine dilediğiniz malzemeleri ekledikten sonra ikiye katlayarak sandviç haline getirin.
  • Lavaşın arasına ekleyeceğiniz malzeme konusunda kararsız kaldıysanız avokado ezmesi, domates ve hindi füme ekleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
Gluten lavaş protein
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