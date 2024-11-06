Hem unsuz hem de glütensiz: 2 malzemeli proteinli lavaş tarifi!

Proteinli lavaş tarifi glütensiz veya sağlıklı beslenenler kişiler için oldukça ideal bir alternatif. Eğer beyaz un tüketmek istemiyorsanız unsuz ve glütensiz lavaş tarifini deneyebilirsiniz. Bu lavaşın arasına dilediğiniz malzemeleri ekleyerek lezzetli ve doyurucu sandviçler yapabilirsiniz.
Sağlıklı yaşam sağlıklı beslenmeden geçiyor. Çölyak hastaları başta olmak üzere birçok kişi glütensiz beslenmeyi tercih ediyor. Bu unsuz ve nefis lavaş tarifi kahvaltı veya ara öğünleriniz için oldukça doyurucu ve lezzetli bir alternatif olacak.
MALZEMELER
2 adet yumurta
180 gram lor peynir
Keten tohumu ve çörek otu
TARİF
Yumurta ve lor peynirini mikser makinesinden geçirin.
Fırında 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin.
İçine dilediğiniz malzemeleri ekledikten sonra ikiye katlayarak sandviç haline getirin.
Lavaşın arasına ekleyeceğiniz malzeme konusunda kararsız kaldıysanız avokado ezmesi, domates ve hindi füme ekleyebilirsiniz.
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