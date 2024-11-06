Hem unsuz hem de glütensiz: 2 malzemeli proteinli lavaş tarifi!

Sağlıklı yaşam sağlıklı beslenmeden geçiyor. Çölyak hastaları başta olmak üzere birçok kişi glütensiz beslenmeyi tercih ediyor. Bu unsuz ve nefis lavaş tarifi kahvaltı veya ara öğünleriniz için oldukça doyurucu ve lezzetli bir alternatif olacak.

MALZEMELER 2 adet yumurta

180 gram lor peynir

Keten tohumu ve çörek otu

TARİF Yumurta ve lor peynirini mikser makinesinden geçirin.

Fırında 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin.

İçine dilediğiniz malzemeleri ekledikten sonra ikiye katlayarak sandviç haline getirin.

Lavaşın arasına ekleyeceğiniz malzeme konusunda kararsız kaldıysanız avokado ezmesi, domates ve hindi füme ekleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!