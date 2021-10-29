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Merkel'in Yunanistan ziyaretinde dikkat çeken manşet: Bize 322 milyar borçlusunuz

29.10.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da gazeteler Alman Başbakanı Angela Merkel'in Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle bir kez daha tazminat konusunu gündeme taşıdı. Dimokratia gazetesi, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işgalinde ülkede hayatını kaybedenler ve oluşan maddi hasarı hatırlattığı haberinde, "Unutmadık. Bize 322 milyar borçlusunuz!" başlığını kullandı.

Merkel'in Yunanistan ziyaretinde dikkat çeken manşet: Bize 322 milyar borçlusunuz

Yunan gazeteleri, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yunanistan'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretinde Yunanistan ile Almanya arasında 2. Dünya Savaşından tazminat taleplerini manşetlerine taşıdı. “Dimokratia” gazetesi manşetinde, "Hayır! Unutmadık Merkel. Bize 322 milyar borçlusunuz!" ifadelerini kullandı. Gazete, haberde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in onuruna yemek verdiği Merkel'i karşıladığı an çekilen fotoğrafı kullanırken, yanına da gamalı haç fotoğrafı yerleştirdi.

TAZMİNAT KONUSUNU ÖNE ÇIKARDI

"Eleftheros Typos" gazetesi de ziyaret haberinde Merkel'in ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'ı kurtarma çabalarında gösterdiği tutumdan bahsederken, 2. Dünya Savaşında Almanların Yunanistan'ı uğrattığı zarar ve ödenmesi gereken tazminat konusunu öne çıkardı.

TAZMİNAT TARTIŞMASI

Yunanistan'da Hitler Almanyası'nın işgali sırasında Nisan 1941-Eylül 1944 tarihleri arasında yaklaşık 300 bin Yunan vatandaşı öldürülmüştü. Yunan parlamentosu Almanya'dan, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ülkede yol açtığı zarar ve işlediği suçlar nedeniyle 200 milyar Euro'dan fazla tazminat ödemesini isteyen kararı oy çokluğuyla kabul etmişti. Haziran 2019'da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 1. ve 2. Dünya savaşlarındaki işgallere karşılık savaş tazminatı talebiyle Almanya'ya sözlü nota vermişti. Atina yönetimi ayrıca, devlet bankasından alınan işgal kredisinin geri ödenmesini ve o dönemde çalınan tarihi eserlerin iade edilmesini istiyor.

Almanya tarafı ise söz konusu döneme ait belirtilen tazminat sorununun 1950'lilerde çözüldüğünü ve iki ülke arasında 1960’ta konuyu sona erdiren bir anlaşma imzalandığını savunuyor.

Kaynak: İHA

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Yunanistan
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