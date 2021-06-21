Merkel ve Draghi'den dikkat çeken sözler: Türkiye olmadan ilerleyemeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Berlin'de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

"AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile yapılan göç mutabakatının hızlı bir şekilde yeniden müzakere edilmesi için çaba sarf edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Merkel, zirvede Türkiye ile ilgili ilişkilerin görüşüleceğini anımsattı.

"TÜRKİYE OLMADAN İLERLEYEMEYİZ"

Merkel, Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret ederek, Türkiye'nin, desteğin sürmesi hakkına sahip olduğunu ifade etti.

"Bunun nasıl devam edeceğine dair bir perspektif açmalıyız" diyen Merkel, bundan dolayı da konunun zirvede ele alınacağını kaydetti.

Şansölye Merkel, "İkimiz de Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DRAGHİ DE MERKEL İLE HEMFİKİR

İtalya Başbakanı Mario Draghi de Merkel'e katıldığını belirterek, Türkiye ile yapılan göç mutabakatının güncellenmesi gerektiği konusunda olumlu cevap verdi. (AA)

