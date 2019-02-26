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Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 20:11 | Son Güncelleme

Mersin’de yüzü maskeli bir kişi soymak için girdiği kuyumcuda bulunan iş yeri sahibi ile bir kişiyi öldürdü. Bir miktar altın alan maskeli soyguncu izini kaybettirdi.

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Olay, Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüzü maskeli bir kişi kuyumcuya girdi. Zanlı, kuyumcuda bulunan para ve altınları almak istedi. Ancak kuyumcu sahibi direnince yüzü maskeli kişi tabancayla iş yeri sahibi ve bir kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yüzü maskeli soyguncu ise bir miktar altın alarak izini kaybettirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş yeri sahibi ve vurulan diğer kişinin de öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Mersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölüMersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölü
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Mersin kuyumcu soygunu cinayet

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