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  4. Mersin'deki kreşte skandal! Görüntüler ortaya çıkınca işlerine son verildi

Mersin'deki kreşte skandal! Görüntüler ortaya çıkınca işlerine son verildi

27.04.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de meydana gelen korkunç olayda bakıcıların küçücük çocuklara yaptığı kötü muamele, görüntülerin ortaya çıkması sonucu tepkilere yol açtı. Kreşte bakıcılar G.E. ile Y.K.'nin, çocukların kollarını çekerek ve iterek yemek yedirdiği anlar görülürken, her iki bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı; işlerine de son verildi.

Olay, Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi.

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Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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