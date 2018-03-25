Mert Fırat ve Hande Doğandemir'den ince mesaj

Mert Fırat'ın Ufak Tefek Cinayetler dizisinde tanıştığı Gökçe Bahadır ile yakınlaşması sonucu 1 senedir birlikte olduğu Hande Doğandemir ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile yakınlaşma haberlerinin asılsız olduğunu “Dizi setinde Gökçe Bahadır’la yakınlaştığımıza dair çıkan haberler asılsız" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Fakat Doğandemir ile ayrılık iddialarına ise net bir yanıt vermemişti.

İki sevgili bu iddiaları dün gece Mor ve Ötesi konserine birlikte giderek çürüttü.

Sosyal medya hesaplarından aynı kareleri paylaşan Hande Doğandemir ve Mert Fırat sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.