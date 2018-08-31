MAGAZİN

Merve Boluğur'a büyük ayıp

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

Merve Boluğur'un Çeşme tatilinden paylaştığı fotoğrafa bir kadın takipçisi, "Hande sana bin çeker. Murat daha güzel olanı tercih etti" şeklinde yorum yaptıi.

Merve Boluğur'a büyük ayıp

Oyuncu Merve Boluğur, Çeşme tatiline devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün bir beach'te verdiği pozu Instagram'da paylaştı.

'RENKLİ GİYİNMEK HİÇ ADETİM DEĞİL'
Merve Boluğur'un "Renkli giyinmek hiç adetim değil" notunu yazdığı fotoğraf, 100 bin beğeni aldı.

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'MURAT DAHA GÜZEL OLANI TERCİH ETTİ'
Bir kadın takipçisi, oyuncunun bu pozuna, "Hande sana bin çeker. Murat daha güzel olanı tercih etti" şeklinde yorum yaptı.

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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, Eylül 2017'de boşanmıştı.

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Popçu Murat Dalkılıç, geçen aylarda oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı

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merve boluğur Murat Dalkılıç Hande Erçel

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