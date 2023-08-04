Merve Boluğur başını örtüp göbeğini açtı! Yine sosyal medyanın diline düştü

Acemi Cadı dizisiyle tanınan Merve Boluğur uzun yıllardır dizilerde yer almıyor. Şarkıcı olan ve Youtube'da ilginç içerikler üreten oyuncu tarzı, saç modeli, saç rengi ve kombinleri ile sürekli olarak adından söz ettiriyor.

Evlenip kısa sürede boşanmasıyla da adınan söz ettiren Merve Boluğur, paylaştığı fotoğraf serisiyle sosyal medya kullanıcılarının yine diline düştü.



Siyah bir şalla başını bakatıp göbeğini açan ve çarşafa benzeyen eteğiyle kombin yapan Merve Boluğur'a anında yorum yağdı.

Kimi oyuncuya "Yeni nesil gençlerin kapanma tarzı" derken kimi "Bizim gelin bizden kaçar kreasyonundan mı bunlar", "Deli ama tatlı deli" yorumları yaptı.





