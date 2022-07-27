Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi! Kusursuz fiziğiyle dikkat çekti

Eski oyuncu Merve Boluğur yaz tatiline tam gaz devam ediyor. Tatilden keyifli pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Boluğur, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
34 yaşındaki Merve Boluğur bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
O poza kısa sürede takipçilerinden beğeni yağdı.
Formundan ödün vermeyen Boluğur kusursuz fiziğiyle büyülemeye devam ediyor.
Birçok başarılı dizide rol alan Boluğur son zamanlarda ekranlardan uzak kaldı.
Geçtiğimiz haftalarda 'Şşşttt' isimli parçayı seslendirdi.
Boluğur bu girişimiyle bir hayli konuşuldu.
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