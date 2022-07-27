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Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi! Kusursuz fiziğiyle dikkat çekti

27.07.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur sosyal medya paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Oyuncu kimliğiyle tanınan ve son zamanlarda ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi! Kusursuz fiziğiyle dikkat çekti

Eski oyuncu Merve Boluğur yaz tatiline tam gaz devam ediyor. Tatilden keyifli pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Boluğur, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

BİKİNİSİYLE UZANARAK POZ VERDİ

34 yaşındaki Merve Boluğur bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi!

O poza kısa sürede takipçilerinden beğeni yağdı.

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi!

Formundan ödün vermeyen Boluğur kusursuz fiziğiyle büyülemeye devam ediyor.

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi!

Birçok başarılı dizide rol alan Boluğur son zamanlarda ekranlardan uzak kaldı.

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi!

Geçtiğimiz haftalarda 'Şşşttt' isimli parçayı seslendirdi.

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi!

Boluğur bu girişimiyle bir hayli konuşuldu.

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi!

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi!

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi!

Merve Boluğur bikinisiyle uzanarak poz verdi!

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Merve Boluğur
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