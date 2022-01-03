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Merve Boluğur bir kadını seksi yapan üç şeyi açıkladı

03.01.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur takipçilerinin sorularını yanıtladı. Merve Boluğur bir kadını seksi yapan üç şeye dair kendi fikrini açıkladı.

Merve Boluğur bir kadını seksi yapan üç şeyi açıkladı

Geçtiğimiz hafta Erkan Şen ile aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur sosyal medyada bir hayli aktif. Hayranlarının sorularını yanıtlayan Merve Boluğur yine ilginç yanıtlarıyla gündeme geldi.

Merve Boluğur bir kadını seksi yapan üç şey sorulduğunda şunları yazdı:

Merve Boluğur jartiyerini giyip &quot;Akşama hazırlık&quot; dediMerve Boluğur jartiyerini giyip "Akşama hazırlık" dedi

"Kadınlığıyla, bedeniyle barışık olması, cilveliyse bonus ve birçok konuda bilgili olması... İstediklerini kolayca alabilen..."

Ekran Alıntısı

Merve Boluğur kendinde en sevdiği özelliğinin ise özgüveni ve istediklerini yapma özellikleri olduğunu söyledi.

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Merve Boluğur
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