Merve Boluğur bir kadını seksi yapan üç şeyi açıkladı

Geçtiğimiz hafta Erkan Şen ile aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur sosyal medyada bir hayli aktif. Hayranlarının sorularını yanıtlayan Merve Boluğur yine ilginç yanıtlarıyla gündeme geldi.

Merve Boluğur bir kadını seksi yapan üç şey sorulduğunda şunları yazdı:

"Kadınlığıyla, bedeniyle barışık olması, cilveliyse bonus ve birçok konuda bilgili olması... İstediklerini kolayca alabilen..."

Merve Boluğur kendinde en sevdiği özelliğinin ise özgüveni ve istediklerini yapma özellikleri olduğunu söyledi.

