Merve Boluğur'dan Barbie pozları! Belinden aşağı inen dekoltesini eliyle kapadı

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.

Hal böyle olunca Barbie akımı da dünyayı etkisi altına aldı. Hem Instagram hem de TikTok pembe ile sallanıyor. Barbie rengiyle poz vermeyen neredeyse yok gibi. Son olarak modaya Merve Boluğur uydu.

Pembe renkteki kıyafetlerini giyerek çeşitli pozlar veren oyuncu dekolteli seçimleriyle dikkat çekti.

BARBIE POZLARINA YORUM YAĞDI

Merve Boluğur bir paylaşımında pencere detaylı elbise giydi ancak belden aşağısını da eliyle kapatarak frikikleri önlemek istedi. Oyuncunun paylaşımlarını görenler "Barbie vizyonu terk etti", "Ah be Mervem yapma böyle şeyler", "Barbie küstü" yorumlarında bulundu.



