MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'dan Barbie pozları! Belinden aşağı inen dekoltesini eliyle kapadı

Merve Boluğur'dan Barbie pozları! Belinden aşağı inen dekoltesini eliyle kapadı

26.07.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbie filmi vizyona girince akımı da dünyayı etkisi altına aldı. Pembe giyinme modasına uyan Merve Boluğur paylaşımlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Ekranda uzun süredir olmasa da özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu pembe dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.

Hal böyle olunca Barbie akımı da dünyayı etkisi altına aldı. Hem Instagram hem de TikTok pembe ile sallanıyor. Barbie rengiyle poz vermeyen neredeyse yok gibi. Son olarak modaya Merve Boluğur uydu.

2

Pembe renkteki kıyafetlerini giyerek çeşitli pozlar veren oyuncu dekolteli seçimleriyle dikkat çekti.

3

Kenan Işık'a 'mafya rolleri'ni sormuş! Yıllar sonra gelen itiraf... Kenan Işık'a 'mafya rolleri'ni sormuş! Yıllar sonra gelen itiraf...

BARBIE POZLARINA YORUM YAĞDI

Merve Boluğur bir paylaşımında pencere detaylı elbise giydi ancak belden aşağısını da eliyle kapatarak frikikleri önlemek istedi. Oyuncunun paylaşımlarını görenler "Barbie vizyonu terk etti", "Ah be Mervem yapma böyle şeyler", "Barbie küstü" yorumlarında bulundu.

111

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz halini paylaşırken düştüğü notla olay oldu!Sütyensiz halini paylaşırken düştüğü notla olay oldu!
Kenan Işık'a 'mafya rolleri'ni sormuş! Yıllar sonra gelen itiraf... Kenan Işık'a 'mafya rolleri'ni sormuş! Yıllar sonra gelen itiraf...
Mayosuyla akıma katıldı! "Ayrılık yaradı"Mayosuyla akıma katıldı! "Ayrılık yaradı"
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur barbie moda amanda

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.