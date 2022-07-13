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Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım! "35'inde Lolita"

13.07.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuğun ardından müzik dünyasına adım attığını açıklayan Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekandaki performansıyla ti'ye alınmıştı. Eleştirilere kulak tıkayan Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım! "35'inde Lolita"

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklamıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, geçtiğimiz haziran ayında "Şşşşşşttttt" adlı şarkısını çıkarmıştı. 34 yaşındaki Boluğur, geçtiğimiz akşam Alaçatı'da Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk oldu. Yeni şarkısını ilk kez canlı okuyan Boluğur'un, performansı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Tüm eleştirilere kulak tıkayan Boluğur, yaptığı son paylaşımda, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Boluğur, siyah bikinisiyle verdiği pozunu , "35'inde Lolita" notuyla paylaştı.

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Ünlü isme kısa sürede binlerce övgü dolu yorum geldi.

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Merve Boluğur
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