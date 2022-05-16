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  4. Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz! "Bu güzellik parıldıyor"

Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz! "Bu güzellik parıldıyor"

16.05.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla gündeme gelmeye devam eden Merve Boluğur bu pozlara bir yenisini daha ekledi. Cesur pozlarını peş peşe paylaşan Boluğur'dan göğüs dekolteli poz geldi.

Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz! "Bu güzellik parıldıyor"

Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi başarılı dizilerde rol alan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde hırkasının önünü açmış ve sütyeniyle poz vermişti. Cesur pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda iltifat alan Boluğur'dan bir poz daha geldi.

MERVE BOLUĞUR'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur Instagram'da 3,8 milyon kişi tarafından takip ediliyor ve gönderileri binlerce beğeni alıyor.

Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz!

Son zamanlarda adı magazin dünyasında sık sık geçen Merve Boluğur, bu defa göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz!

O poza takipçileri, "Merve hanım ne yapıyorsunuz?", "Bu güzellik parıldıyor" gibi yorumlar yaptı.

Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz!

Boluğur kombinleri ve pozlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz!

Gündemden düşmeyen oyuncu pozlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz!

Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz!

Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz!

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Merve Boluğur
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