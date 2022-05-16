Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz! "Bu güzellik parıldıyor"

Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi başarılı dizilerde rol alan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde hırkasının önünü açmış ve sütyeniyle poz vermişti. Cesur pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda iltifat alan Boluğur'dan bir poz daha geldi.

MERVE BOLUĞUR'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur Instagram'da 3,8 milyon kişi tarafından takip ediliyor ve gönderileri binlerce beğeni alıyor.

Son zamanlarda adı magazin dünyasında sık sık geçen Merve Boluğur, bu defa göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

O poza takipçileri, "Merve hanım ne yapıyorsunuz?", "Bu güzellik parıldıyor" gibi yorumlar yaptı.

Boluğur kombinleri ve pozlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Gündemden düşmeyen oyuncu pozlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.





