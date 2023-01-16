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  4. Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

16.01.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Siyahlar içinde poz veren Merve Boluğur, iç çamaşırının görünmesini umursamadı.

Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Geçtiğimiz aylarda Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, bu defa ev pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah bir tişört ve eşofman giyen yıldız, iç çamaşırının görünmesini önemsemedi.

Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Aslen İzmirli olan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştı.

Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Güzel oyuncunun Survivor 2023 kadrosunun yedek isimleri arasında yer aldığı iddia edilmişti.

Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı


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