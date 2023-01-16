Merve Boluğur ev halini paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Geçtiğimiz aylarda Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, bu defa ev pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah bir tişört ve eşofman giyen yıldız, iç çamaşırının görünmesini önemsemedi.

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Aslen İzmirli olan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştı.

Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Güzel oyuncunun Survivor 2023 kadrosunun yedek isimleri arasında yer aldığı iddia edilmişti.



