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Merve Boluğur sarı mayosuyla pozunu paylaştı!

09.07.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve son dönemde açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur tatil için imajını tazeledi ve soluğu tatilde aldı. Boluğur sarı bikinisiyle yaktı geçti.

Merve Boluğur sarı mayosuyla pozunu paylaştı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer alamayan Merve Boluğur, şansını YouTube’da denemiş, açtığı kanalda videolar çekmeye başlamıştı. Youtuberlığın ardından şarkıcılığa da soyunan oyuncu, aradığını burada da bulamayınca yaptığı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etmişti.

Geçtiğimiz günlerde tatil için saçlarını kestiren ve "Tatil imajım" notuyla paylaşan Merve Boluğur soluğu tatilde aldı. Sarı mayosuyla poz veren ünlü isim sosyal medyayı salladı. Boluğur'un paylaşımına "Duvar olsaydım", "Çok güzelsin" ve "Harikasın" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

Boluğur, geçen gün de Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

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33 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen “Bir erkekte seni en çok ne etkiler?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
poz değişik olmuş
Ahlak ve edep yoksunu.
beton beton diyor, ama ben catlatirim diyor masallah.

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