Merve Boluğur sarı mayosuyla pozunu paylaştı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer alamayan Merve Boluğur, şansını YouTube’da denemiş, açtığı kanalda videolar çekmeye başlamıştı. Youtuberlığın ardından şarkıcılığa da soyunan oyuncu, aradığını burada da bulamayınca yaptığı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etmişti.

Geçtiğimiz günlerde tatil için saçlarını kestiren ve "Tatil imajım" notuyla paylaşan Merve Boluğur soluğu tatilde aldı. Sarı mayosuyla poz veren ünlü isim sosyal medyayı salladı. Boluğur'un paylaşımına "Duvar olsaydım", "Çok güzelsin" ve "Harikasın" yorumları yağdı.

Boluğur, geçen gün de Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

33 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen “Bir erkekte seni en çok ne etkiler?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum.



