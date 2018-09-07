Merve Boluğur'un karın kası olay oldu

Oyunculuğa bir süre ara verip kozmetik işine el atan Merve Boluğur, çıktığı tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Her paylaşımı olay olan Merve Boluğur bu kez karın kası ile gündeme geldi. Oyuncu takipçilerinden binlerce beğeni alırken güldüren yorumlarda geldi.Boluğur'un bir takipçisi, "Ünlüler bile zayıf gözükmek için karınlarını içeri çekiyorlar." yorumunu yaptı.Başka bir takipçisi ise "Zayıf gözükmek için resmen nefesini tutmuş." dedi.



