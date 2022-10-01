Merve Boluğur ve Dj sevgilisi Mert Aydın’ın düğün hazırlıkları tamamlandı! Yarın evleniyorlar

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Aydın’dan kameraların önünde evlilik teklifi almıştı. Sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla ‘kocam’ hitabını kullanan Merve Boluğur düğün hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Düğünleri için heyecanlı olduklarını belirten çift gazetecilere yaptıkları açıklamada düğün tarihlerini söyledi. Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın 2 Ekim’de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine gireceklerini açıkladı.

Düğün hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen çift, basın mensuplarıyla konuşarak; "Pazar günü beraberiz zaten sizinle" ifadelerini kullandı. Heyecanlı olduklarını söyleyen Boluğur ve Aydın, düğün sonrası balayına çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADAN HEYECANINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle iletişim kurmayı tercih eden Merve Boluğur, Instagram hesabının hikaye bölümünde önce kendisini ‘Gelin’ ardından ise sevgilisini ‘Damat’ notuyla paylaştı.



