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Merve Boluğur ve Dj sevgilisi Mert Aydın’ın düğün hazırlıkları tamamlandı! Yarın evleniyorlar

01.10.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk kariyerine ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur aradığı aşkı DJ sevgilisi Mert Aydın’da bulmuştu. Bir AVM’den ele ele çıkan Merve Boluğur ve nişanlısı hazırlıklarını tamamladıklarını ve 2 Ekim’de nikah masasına oturacaklarını söyledi. İkili düğünün ardından hemen balayına çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

Merve Boluğur ve Dj sevgilisi Mert Aydın’ın düğün hazırlıkları tamamlandı! Yarın evleniyorlar

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Aydın’dan kameraların önünde evlilik teklifi almıştı. Sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla ‘kocam’ hitabını kullanan Merve Boluğur düğün hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Düğünleri için heyecanlı olduklarını belirten çift gazetecilere yaptıkları açıklamada düğün tarihlerini söyledi. Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın 2 Ekim’de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine gireceklerini açıkladı.

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Düğün hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen çift, basın mensuplarıyla konuşarak; "Pazar günü beraberiz zaten sizinle" ifadelerini kullandı. Heyecanlı olduklarını söyleyen Boluğur ve Aydın, düğün sonrası balayına çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADAN HEYECANINI PAYLAŞTI

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Sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle iletişim kurmayı tercih eden Merve Boluğur, Instagram hesabının hikaye bölümünde önce kendisini ‘Gelin’ ardından ise sevgilisini ‘Damat’ notuyla paylaştı.

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Merve Boluğur merve boluğur instagram sosyal medya Oyuncu sevgilisi
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allah kurtarsın!! 3 ay!!!

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