MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Dizdar: Çığlık atarak Ezgi’yi aramıştım!

Merve Dizdar: Çığlık atarak Ezgi’yi aramıştım!

03.09.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Gülben' karakterine hayat veren Merve Dizdar, "Ablam rolünü Ezgi Mola'nın poynayacağını öğrendiğim gün dün gibi aklımda" dedi.

Merve Dizdar: Çığlık atarak Ezgi’yi aramıştım!

Bestyle dergisinin yeni sayısına konuk olan Merve Dizdar, enerjik bir insan olduğunu söyledi: Arkadaşlarımın yanında hep enerjiğimdir, hep gülerim, hep yüksek sesle bir şeyler anlatırım, soru sorarım. Çok da severim başkalarına soru sormayı, hep merak ederim.

"HEP BUNUN HAYALİNİ KURDUM"

Hayallerinden bahseden oyuncu, "Ben hep hayal kurarım. Hep de mesleğimle ilgili hayaller kuran biriyim. İnanın öyle büyük idealleri olan biri hiç olmadım. Yıllardır en çok istediğim şey iyi rollerde, iyi işlerde, iyi yönetmenlerle çalışmaktı. Ve hep bunun hayalini kurdum. Şu anda da kurduğum o hayallerin tam ortasındayım” şeklinde konuştu.

'Masumlar Apartmanı' dizisindeki rolüyle dikkat çeken Dizdar, projeleri türüne göre seçmediğini de vurguladı: Komedi ya da dram ayırt etmiyorum. Oyunculuk başlı başına zor bir meslek. O yüzden bu benim yöntemim.

"İYİ Kİ GÜLBEN BEN NOLDUM"

'Gülben' karakterini canlandırmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan oyuncu, "İyi ki Gülben ben oldum. O kadar güzel bir rol ki. Ablamın Ezgi Mola olduğunu duyduğum gün dün gibi aklımda, çığlık atarak Ezgi’yi aramıştım. Tüm ekibi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke ettiCenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti
Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçtiBoynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti
Ayrılıkla ilgili bomba sözler! "Bu bir birikimdi"Ayrılıkla ilgili bomba sözler! "Bu bir birikimdi"
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Merve Dizdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Bu hastalığa dikkat! Belirtileri koronavirüsle aynı

Bu hastalığa dikkat! Belirtileri koronavirüsle aynı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.