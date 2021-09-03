Merve Dizdar: Çığlık atarak Ezgi’yi aramıştım!

Bestyle dergisinin yeni sayısına konuk olan Merve Dizdar, enerjik bir insan olduğunu söyledi: Arkadaşlarımın yanında hep enerjiğimdir, hep gülerim, hep yüksek sesle bir şeyler anlatırım, soru sorarım. Çok da severim başkalarına soru sormayı, hep merak ederim.

"HEP BUNUN HAYALİNİ KURDUM"

Hayallerinden bahseden oyuncu, "Ben hep hayal kurarım. Hep de mesleğimle ilgili hayaller kuran biriyim. İnanın öyle büyük idealleri olan biri hiç olmadım. Yıllardır en çok istediğim şey iyi rollerde, iyi işlerde, iyi yönetmenlerle çalışmaktı. Ve hep bunun hayalini kurdum. Şu anda da kurduğum o hayallerin tam ortasındayım” şeklinde konuştu.

'Masumlar Apartmanı' dizisindeki rolüyle dikkat çeken Dizdar, projeleri türüne göre seçmediğini de vurguladı: Komedi ya da dram ayırt etmiyorum. Oyunculuk başlı başına zor bir meslek. O yüzden bu benim yöntemim.

"İYİ Kİ GÜLBEN BEN NOLDUM"

'Gülben' karakterini canlandırmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan oyuncu, "İyi ki Gülben ben oldum. O kadar güzel bir rol ki. Ablamın Ezgi Mola olduğunu duyduğum gün dün gibi aklımda, çığlık atarak Ezgi’yi aramıştım. Tüm ekibi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

