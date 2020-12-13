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Merve Dizdar Ezgi Mola'yı yere göğe sığdıramadı! 'Yol göstericim'

13.12.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Merve Dizdar Ezgi Mola'yı yere göğe sığdıramadı! 'Yol göstericim'

Masumlar Apartmanı dizisiyle beğeni toplayan Merve Dizdar, Ayşe Arman'a verdiği röportajda Ezgi Mola’yı yere göğe sığdıramadı.

Masumlar Apartmanı Gülben karakteriyle karşımıza çıkan Merve Dizdar son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ayşe Arman'a verdiği röportajda Merve Dizdar, Ezgi Mola’yla muhteşem bir uyumu olduğunu söyledi.

Dizdar rol arkadaşı hakkında şunları söyledi:

"Ezgi, benim şu hayattaki en büyük şanslarımdan biri! Benim için çok çok değerli. Sadece bu işten söz etmiyorum. Alice Müzikali’nde de biliyorsun beraberiz. Ama işten de öte bizim ilişkimiz. Ezgi benim arkadaşım, sırdaşım, yol göstericim, dostum… Çok şey öğreniyorum ondan. Ve hayatımı değiştiren şeyler sözünü ettiklerim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Çok iyi bir oyuncu ama onun ötesinde, çok çok iyi bir insan. Masumlar’da abla- kardeş oynamak benim için inanılmaz keyifli… O kadar mutluyum ki karşılıklı oynarken. Birbirimize duyduğumuz sevgi ne mutlu ki Safiye-Gülben olarak da karşılık buldu. Enerji böyle bir şey işte; çok güçlü bir his."

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