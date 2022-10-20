Merve Oflaz kasık dekoltesi yaptı! Hande Sarıoğlu 'Az kalsın ön bölgesi görünecek' diyen takipçiye patladı

Survivor sonrası Arka Sokaklar'da oynayan Merve Oflaz son paylaşımlarıyla gündemde. 3 yıllık sevgilisi Allan Hakko'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Merve Oflaz son dönemin modasına uydu. Pantolonun pencere detayıyla olan olan Oflaz'ın kasık bölgesindeki dekoltesine yorum yağdı.

Spiker Hande Sarıoğlu pozları görünce "Karın kasları yıkılıyor. Öyle kasların olursa o pencereye güneşlik takıp kapatmaya çalışmazsın" dedi.

Hande Sarıoğlu'nun iltifatına "Tabi burada din iman nerede az daha on bölgesi görülecek edepsizlik" ve "Kasık kasını göstermek biraz fazla oluyor gibi" diyen takipçilere kızdı.

HANDE SARIOĞLU'NU KIZDIRAN YORUMLAR

Hande Sarıoğlu "Edepsizlik sizin tanımadığınız insanlara yaptığınız hadsiz yorumlardır. Herkes kendi hayatıyla ilgilensin hadi naş edep abidesi seni" dedi.

Spiker bir diğer takipçiye ise "Sen gösterme, erkekler her yerini açsın kasık adonis kasına kadar, görünce bütün kadınlar aaaoo baooo vaoooo bayılsınlar, kadın görünce haa huuu, hadi ordan, kadın olarak bu ülkeye hep fazla geldik, fazla gelmeye devam edeceğiz" dedi.

