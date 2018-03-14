Merve Oflaz: 'O sahnede ölürken aferin aldım'

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye'nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, 'Arka Sokaklar' dizisinin 'Bahar Komiser'i Merve Oflaz oldu.

'6 GÜNÜN HEPSİNDE SAHNEM VAR'

'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Merve Oflaz, "Haftada 6 gün çekim yapıyoruz. 6 günün hepsinde sahnem var. Bir gün de repo (izin günü). 12 yıldır var olan bir dizi. İnsanlar artık evlerinden biri gibi görüyor dizideki karakterleri.

ÖZGÜR AĞABEYİ VE ŞEVKET AĞABEYİ GERÇEKTEN POLİS SANIYORLAR

Özgür (Ozan) ağabeyi, Şevket (Çoruh) ağabeyi gerçekten polis zannediyorlar. Böyle oturmuş bir kadro içine dahil olmak zor bir şeydi benim için. 'Acaba nasıl olur, severler mi, sevmezler mi, ben yapabilir miyim?' diye düşünüp duruyordum" dedi.

'ÖLÜRKEN 'AFERİN' ALDIM'

İlk dizi deneyimini 2010 yılında 'Muhteşem Yüzyıl'la yaşayan Merve Oflaz, dizide 'aferin' aldığı tek sahneyi anlattı: "Muhteşem Yüzyıl'ın 13'üncü bölümünde öldüm. Saadet Işıl Aksoy öldürdü beni. Ölüm sahnesini çekmeden önce 'Nasıl öleceğim?' diye düşündüm. Bol bol sahneler izledim, yönetmenlerle konuştum. Tek 'aferin' aldığım sahne o oldu. Hoca 'Aferin, çok güzel öldün' dedi. 'Yarabbim şükürler sana' dedim. Hakikaten iyi öldüm ama. Boğazım kesilmişti, makyaj da çok iyiydi. Gözümü kırpmadan kalmam gerekiyordu sonra."

'SURVİVOR'DA HAKAN'I DESTEKLİYORUM'

'Survivor' yarışmasında şampiyon olan güzel oyuncu, bu yılki yarışmada kimi desteklediğini açıkladı: "Hakan Hatipoğlu'nu destekliyorum. Çünkü Hakan benim çok eski arkadaşım. 'Var mısın Yok musun'dan bu yana hep beraberdik. Dışarıda da bir dostluğumuz var. Hakan'ı destekliyorum ama bütün yarışmacılar değerli, hepsinin yeri ayrı. Çok zor bir şey yapıyorlar."