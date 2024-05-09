Merve Taşkın'a gelen mesaj şaşırttı! "Eşimi test etmek istiyorum" deyip...

Onlyfans modeli Merve Taşkın gerek paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, "Çorap almak isteyen oluyor. İç çamaşırı almak isteyen oluyor. Giydiğim ayakkabıyı yalamak isteyen oluyor. Çiğnediğim sakızı almak isteyen oluyor. Kimi normal görüşmek istiyor. Benim başka bir erkekle yaşadığım cinselliği görmek isteyen oluyor. Köle muhabbetleri falan var" ifadelerini kullanarak dikkat çekmişti.

Ülkeyi terk ettikten kısa süre sonra geri dönen fenomen kendisine gelen mesajları zaman zaman ifşa ediyor. Bu mesajlardan biri de bir kadından geldi.

Merve Taşkın'a gelen mesajda "Merhaba canım ben eşimi test etmek istiyorum yardımcı olursan çok iyi olur" yazıyordu.

Fenomen isim mesajı paylaşarak "Kadınlardan korkulur" dedi. O mesaj sosyal medyada da gündem oldu.





