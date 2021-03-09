Mervenur Polat'a ne oldu? Mervenur Polat'ın ölüm nedeni belli oldu!

Bugün memleketinde defnedilen Mervenur Polat'ın ölümündeki baş şüpheli Cüneyt Akyol, 2 gün önce Müge Anlı'yı aramış ve " Mervenur'u ben öldürmedim. Ancak öldüğünü görünce cesedini aldım ve sakladım. Sizi Mervenur Polat'ın olduğu yere götürebilirim" demişti.

MERVENUR POLAT'A NE OLDU?

19 Ekim günü ailesine bir işi olduğunu söyleyerek evden çıkan 20 yaşındaki Mervenur Polat, günün ilerleyen saatlerinde gergin bir şekilde ailesini aramış ve sonrasında kendinden bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı'nın programına kardeşini aramaya çıkan abla, kardeşinin başına bir şey getirildiğini, suçluların ortaya çıkmasını istediğini söylemişti.

Ablanın ardından görgü tanıkları da birer birer programa katılmaya başladı. En önemli görgü tanıklarından olan Gökhan Hamurcu, çelişkili yorumlarda bulunmuş, Cüneyt'in kendine yaptığı ahlaksız bir teklif sonrasında 3. kattaki camdan atlayarak evden kaçtığını ve evden ayrıldığı sırada Mervenur'un yaşadığını söylemişti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Birkaç gün önce katil zanlısı Cüneyt Akyol'un, Müge Anlı'yı aramasının ardından Mervenur Polat'ın cansız bedeni saklandığı yerden çıkartıldı. Cüneyt Akyol, genç kadını öldükten sonra kargoymuşçasına paketlemiş, bir kurye ile birlikte evinden çıkartıp babasının evinin çatısına taşımıştı. Genç kadının cenazesi neredeyse 4.5 aydır orada tutuluyordu.