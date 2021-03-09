Mervenur Polat'a ne oldu? Mervenur Polat'ın ölüm nedeni belli oldu!

Bugün memleketinde defnedilen Mervenur Polat'ın ölümündeki baş şüpheli Cüneyt Akyol, 2 gün önce Müge Anlı'yı aramış ve " Mervenur'u ben öldürmedim. Ancak öldüğünü görünce cesedini aldım ve sakladım. Sizi Mervenur Polat'ın olduğu yere götürebilirim" demişti.
19 Ekim günü ailesine bir işi olduğunu söyleyerek evden çıkan 20 yaşındaki Mervenur Polat, günün ilerleyen saatlerinde gergin bir şekilde ailesini aramış ve sonrasında kendinden bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı'nın programına kardeşini aramaya çıkan abla, kardeşinin başına bir şey getirildiğini, suçluların ortaya çıkmasını istediğini söylemişti.
Ablanın ardından görgü tanıkları da birer birer programa katılmaya başladı. En önemli görgü tanıklarından olan Gökhan Hamurcu, çelişkili yorumlarda bulunmuş, Cüneyt'in kendine yaptığı ahlaksız bir teklif sonrasında 3. kattaki camdan atlayarak evden kaçtığını ve evden ayrıldığı sırada Mervenur'un yaşadığını söylemişti.
Birkaç gün önce katil zanlısı Cüneyt Akyol'un, Müge Anlı'yı aramasının ardından Mervenur Polat'ın cansız bedeni saklandığı yerden çıkartıldı. Cüneyt Akyol, genç kadını öldükten sonra kargoymuşçasına paketlemiş, bir kurye ile birlikte evinden çıkartıp babasının evinin çatısına taşımıştı. Genç kadının cenazesi neredeyse 4.5 aydır orada tutuluyordu.
Mervenur'un naaşına ulaşıldıktan sonra o gün evde bulunan 5 kişi gözaltına alınmış, ertesi gün Müge Anlı ve Tatlı Sert programı sunulurken programda bulunan Gökhan Hamurcu da canlı yayında İstanbul Emniyet Güçleri tarafından gözaltına alınarak Antalya Cinayet Büro'ya gönderilmişti.
Katil zanlısı Cüneyt Akyol'un sorgusu devam ederken cani adam, genç kadını iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Müge Anlı'yı arayarak "Mervenur'u ben öldürmedim. Yasaklı madde kullanmıştık. Uyandığımda ölüydü. Öldüğünü görünce korkup cesedini sakladım" diyen Cüneyt Akyol, emniyette ifade verirken Mervenur Polat'ın canını aldığını söyledi.
Cüneyt Akyol, cinayeti nasıl işlediğini anlattı. İfadesine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde Mervenur Polat ile beraber yasaklı madde kullanmışlardı. Bu sırada aralarında bir tartışma çıkmış ve Cüneyt Akyol, tartışma sırasında eline geçirdiği bir iple Mervenur Polat'ı cani hislerle boğarak öldürmüş.
Cinayetin ardından Cüneyt Akyol, Mervenur Polat'ın cansız bedenini dışarıdan bakıldığında ceset olduğunun anlaşılmaması için hali gibi folyoya sardığını sonra da koli bandı ile bağlayıp paket haline getirdiğini söyledi.
Cesedi paketledikten sonra kuryeci arkadaşını çağırarak genç kadını halı gibi taşıdığını ve motosiklet ile babasının evine götürdüğünü, buradaki çatı katına çıkartarak oraya bıraktığını belirtti.
Cüneyt Akyol'un kuryeci arkadaşı, taşıdığı paketin ceset olduğunu bilmediğini ifade etti.