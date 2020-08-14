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Meryem Uzerli derin dekolteli elbisesiyle poz verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 23:39 | Son Güncelleme

Muhteşem Yüzyıl ile yıldızı parlayan Meryem Uzerli, siyah-beyaz paylaşımlarıyla kendini hatırlattı.

Meryem Uzerli derin dekolteli elbisesiyle poz verdi!

Muhteşem Yüzyıl'ın ardından televizyon ekranlarından uzak kalan Meryem Uzerli, oyunculuk kariyerine sinema filmleriyle devam ediyor. Almanya'da yaşayan Uzerli, son olarak Kovan isimli filmde rol almıştı.

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 6 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Meryem Uzerli göğüs dekolteli siyah elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Bir çekim için poz veren 37 yaşındaki güzel oyuncu, siyah beyaz fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Uzerli'nin pozlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.


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