Meryem Uzerli oyuncu olmadan önce pek çok iş yapmış! Yıllar sonra anlattı: Cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum

Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem Sultan"ı, sempatik oyuncu Meryem Uzerli Marie Claire dergisine konuştu.

Uzerli, "Almanya'da vefat eden kişilerin son yolculuklarına en iyi halleri ile çıkmasını isterler. Hastanede çalıştığım dönemde bir ekip onları bu yolculuğa hazırlardı. Ben de cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN...

Son dönemde 'Ru' dizisiyle gündeme gelen güzel oyuncu lösemili çocuklar için çalıştığını açıkladı.

"Büyürken farklı hayatları gözlemlemekten büyük zevk duyuyordum ve bir gün en yakın arkadaşımı trafik kazasında kaybettim. Yaşamı ve ölümü sorguladığım bir dönemdi. İnsanların hayatlarına dokunmak önceliğim olmuştu. Bir yıl boyunca bir hastanede lösemili çocuklar için gönüllü çalıştım."

"ANNEM KATOLİK BABAM MÜSLÜMAN"

Oyuncu, anne babası Ursula-Hüseyin Uzerli hakkında ise şunları söyledi:

"Babam annemi çok sevdi. Annemin daha önceki evliliğinden olan iki abime de harika babalık yaptı. Yani böyle bir insan olmamın startını bu davranışlarıyla babam verdi."

"Annem Katolik, babam Müslüman. Çok toleranslı büyüdüm. Ailemde en önemli şey karşındaki insanı sevmek ve olduğu gibi kabul etmekti."