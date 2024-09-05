MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Meryem Uzerli oyuncu olmadan önce pek çok iş yapmış! Yıllar sonra anlattı: Cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum

Meryem Uzerli oyuncu olmadan önce pek çok iş yapmış! Yıllar sonra anlattı: Cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.09.2024 16:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle ünlenen Meryem Uzerli, oyuncu olmadan önce Almanya'da geçimini sağlamak için pek çok sektörde çalıştığını açıklamıştı. Ölülere makyaj da yaptı, lösemili çocuklara destek de verdi.

Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem Sultan"ı, sempatik oyuncu Meryem Uzerli Marie Claire dergisine konuştu.
Uzerli, "Almanya'da vefat eden kişilerin son yolculuklarına en iyi halleri ile çıkmasını isterler. Hastanede çalıştığım dönemde bir ekip onları bu yolculuğa hazırlardı. Ben de cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum" dedi.

1745272-meryem-uzerli-eski-isinden-bahsetti-olulere-makyaj-yapiyodum-66d969a98ea21

ÇOCUKLAR İÇİN...

Son dönemde 'Ru' dizisiyle gündeme gelen güzel oyuncu lösemili çocuklar için çalıştığını açıkladı.
"Büyürken farklı hayatları gözlemlemekten büyük zevk duyuyordum ve bir gün en yakın arkadaşımı trafik kazasında kaybettim. Yaşamı ve ölümü sorguladığım bir dönemdi. İnsanların hayatlarına dokunmak önceliğim olmuştu. Bir yıl boyunca bir hastanede lösemili çocuklar için gönüllü çalıştım."

Ekran görüntüsü 2024-09-05 164919

"ANNEM KATOLİK BABAM MÜSLÜMAN"

Oyuncu, anne babası Ursula-Hüseyin Uzerli hakkında ise şunları söyledi:
"Babam annemi çok sevdi. Annemin daha önceki evliliğinden olan iki abime de harika babalık yaptı. Yani böyle bir insan olmamın startını bu davranışlarıyla babam verdi."
"Annem Katolik, babam Müslüman. Çok toleranslı büyüdüm. Ailemde en önemli şey karşındaki insanı sevmek ve olduğu gibi kabul etmekti."

İlginizi Çekebilir

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

 Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

 Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

 "Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

 Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell'da büyük indirim başladı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell'da büyük indirim başladı

 Kombinlerinizin havasını yükseltecek! Camper'da indirim zamanı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek! Camper'da indirim zamanı

 "Çok sağlam bir ayakkabı!" Adidas'ın en havalı modellerinden...

"Çok sağlam bir ayakkabı!" Adidas'ın en havalı modellerinden...

 Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

 Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

 Tchibo, Kahve Dünyası ve dahası... En leziz kahveler indirimde

Tchibo, Kahve Dünyası ve dahası... En leziz kahveler indirimde
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Almanya Meryem Uzerli muhteşem yüzyıl ölü
En Çok Okunan Haberler
THY uçağında korku dolu anlar! İniş sırasında türbülansa girdi: Yaralılar var

THY uçağında korku dolu anlar! İniş sırasında türbülansa girdi: Yaralılar var

En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini!

En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini!

Polatlar davasında savcı kararını açıkladı

Polatlar davasında savcı kararını açıkladı

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Acun Ilıcalı'nın eşinin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'nın eşinin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Hem 11 yaşındaki kızı hem 16 yaşındaki ablasını istismar etti! Sapığın bütün iğrençliklerini anlattılar: İnatlaşmaya girince ilişkiye girdik

Hem 11 yaşındaki kızı hem 16 yaşındaki ablasını istismar etti! Sapığın bütün iğrençliklerini anlattılar: İnatlaşmaya girince ilişkiye girdik

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.