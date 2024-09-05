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Okula ve Dönüş Fırsatları'na özel kedi ve köpek mamaları indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Tüylü dostlarımız, hayatımıza neşe ve sevgi katan en değerli varlıklarımız. Onların sağlıklı ve mutlu yaşam sürmeleri için kaliteli beslenmeleri büyük önem taşıyor. Evcil hayvanı için mama almayı düşünenlere süper bir haberimiz var! Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında kedi ve köpek mamaları özel indirimlerle dolu! Kaliteli markaların en sevilen ürünleri, şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizlerle. İşte sizin için seçtiklerimiz...

Okula ve Dönüş Fırsatları'na özel kedi ve köpek mamaları indirime girdi

Evcil hayvanınızın sağlıklı beslenmesini ön planda tutan mamaları en uygun fiyatlarla almak ister misiniz? Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında, kedi ve köpek mamalarında kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. En kaliteli ve besleyici mama seçeneklerinde büyük indirimler sunan kampanya sayesinde evcil dostlarınızın ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılayabilirsiniz. Listemizi inceleyerek, indirimli kedi ve köpek mamalarını hemen keşfedebilirsiniz.

1. Lavital Kısırlaştırılmış Yetişkin Kuzu Etli Kedi Maması 12 Kg

Lavital Kısırlaştırılmış Yetişkin Kuzu Etli Kedi Maması 12 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Orta segmentteki mamaların içinde devamlı tercih ettiğim mama. Taneleri küçük olması iyi her yaştaki kediler yiyebilir. Hem sokaktakiler hem de evdekiler için alıyorum, sorun yok hepsi de yiyor."

  • "Kedilerimin severek yediği ve kedilerim için devamlı kullandığım bir ürün."

  • "Kedilerim severek yiyor."
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2. N&D Prime Tahılsız Kuzu ve Yaban Mersinli Yetişkin Kedi Maması

N&D Prime Tahılsız Kuzu ve Yaban Mersinli Yetişkin Kedi Maması

N&D Prime Tahılsız Kuzu ve Yaban Mersinli Yetişkin Kedi Maması, kedinizin hem sağlık hem de lezzet ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayan özel bir formüle sahip. Tahıl içermeyen mama, düşük glisemik indeksi sayesinde kedinizin sindirim sistemini rahatlatıyor ve dışkılama problemlerini önlüyor. Yüksek kalsiyum ve protein içeriğiyle kas ve kemik sağlığını desteklerken, vitamin ve minerallerle dolu formülü parlak ve sağlıklı tüyler sağlıyor.

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3. True Instinct High Meat Adult Medium/Maxi Somonlu Tahılsız Yetişkin Köpek Maması 12 Kg

True Instinct High Meat Adult MediumMaxi Somonlu Tahılsız Yetişkin Köpek Maması 12 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kedime verdim, çok sevdi. Kaliteli bir ürün."

  • "Kedilerimin en sevdiği mama. Fiyatı da içeriği de çok iyi."

  • "Kedilerim mamayı çok sevdi. Tüyleri yumuşak ve parlak oldu."
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4. Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Karkas Çiftliği’nde doğal ortamda yetişen kuzulardan elde edilen bu mama, köpeğinizin kas gelişimini destekliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve tüylerinin parlaklığını artırıyor.Hipoalerjenik ve GDO’suz içeriğiyle köpeğinizin hassasiyeti düşünülerek hazırlanmıştır. Doğal kuzu etinin sindirilebilirliğini en üst seviyeye çıkaran taze et enjeksiyon sistemi sayesinde lezzet ve besleyicilik bir arada sunuluyor. Üstelik şu anda indirimde olan bu mama, patili dostunuzun favorisi olacak!

Ürünü İncele

5. Advance Sterilized Hairball Hindili Kısır Kedi Maması, 3 Kg

Advance Sterilized Hairball Hindili Kısır Kedi Maması, 3 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

  • "3 yıldan beri kedimi severek yiyor.Uzun tüylü olduğu için de bu modeli seçiyoruz."

  • "2,5 yaşında kısırlaştırılmış kedimiz bayılarak yiyor. Kokusu diğer mamalara oranla daha az."

  • "Kedimiz severek yiyor, veterinerimizin de tavsiye ettiği bir mama olduğu için gönül rahatlığıyla kullanıyoruz."
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6. Trendline Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Trendline Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 1 kg

Trendline Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, kedinizin sağlığını koruyarak kilo yönetimine yardımcı olan, özel formüle edilmiş dengeli bir mama. Lezzetli tavuk aromasıyla zenginleştirilmiş bu mama, seçici kedilerin bile iştahla tüketmesini sağlıyor. İçerdiği kalsiyum, fosfor, selenyum ve çinko gibi mineraller, kedinizin kemik ve bağışıklık sistemini destekliyor. Üstelik şu anda indirimde olan bu kaliteli mama, kedinizin favorisi olmaya aday!

Ürünü İncele

7. Royal Canin Fit 32

ROYAL CANİN FİT32 2KG

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir kedi maması, 18 aylık çocuğumuz buna bayılıyor."

  • "Yavru kedim bu tadı çok seviyor, veteriner bana tavsiye etti ve fiyatı harika."

  • "Süper bir ürün. Kedimiz çok seviyor. Söyleyecek fazla bir şey yok!"
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8. Proline Yavru Köpek Maması Tavuklu

Proline Mini ve Küçük Irk Kuzu Etli ve Pirinçli 2.2 KG

Proline Yavru Köpek Maması Tavuklu, yavru köpeğinizin büyüme sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm besin değerlerini karşılıyor. Tavuk aroması ile zenginleştirilmiş bu kuru mama, iştah açıcı lezzetiyle yavru köpeğinizin keyifle tüketmesini sağlayacak.İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirirken kemik gelişimine katkı sağlar. Keten tohumu ve bira mayası gibi bileşenler sayesinde sindirimi destekliyor ve ve genel sağlığı koruyor.

Ürünü İncele

9. Obivan Hypoallergenic Somonlu & Hamsili Köpek Maması 15 KG

Obivan Hypoallergenic Somonlu & Hamsili Köpek Maması 15 KG

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Köpeğimiz resmen bayıldı. Çerez gibi yiyor. Öyle alışma devresi falan da olmadı."

  • "2 köpeğim de severek tüketiyor."

  • Somon ve hamsili olması önemli bir avantaj. Köpeğimin iştahı açıldı resmen. Üretenlerin eline sağlık."
Ürünü İncele

10. Bosch Mini Junior Tahılsız Yavru Köpek Maması 3 Kg

Bosch Mini Junior Tahılsız Yavru Köpek Maması 3 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Veteriner tavsiyesi ile aldık. Köpeğim çok seviyor."

  • "7 aylık köpeğime veriyorum. Tadı güzel görünüyor."

  • " Yavru köpekler için çok iyi, lezzetli bir mama."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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