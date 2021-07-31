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  4. Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen yangın işçisinin sözleri kahretti

Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen yangın işçisinin sözleri kahretti

31.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınında alevlerin arasında kalan yangın işçilerinden 2'si yaralı kurtulmuş, 2'si ise hayatını kaybetmişti. Alevlerle boğuşurken dumandan etkilenen 4 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede bulunan ve Erdal Tokla'nın ölümünden habersiz olan orman işçisi, sendika görevlisinin "Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır?" sorusuna "İnşallah vardır" diye cevap verdi.

Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen yangın işçisinin sözleri kahretti

Manavgat’ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yangın işçilerini ise orman sendikası görevlileri ziyaret etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLMİYOR

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Mesai arkadaşı Erdal Tokla'nın hayatını kaybettiğini bilmeyen yaralı yangın işçisi, kendilerini ziyarete gelen sendika görevlilerin "Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır?" sorusuna "İnşallah vardır" yanıtını verdi.

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Öte yandan, bugün Taşağıl Çardak Mahallesi'nde etkisini gösteren yangında, dumandan etkilenen yangın işçisi de tedavisi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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