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Mesleği şaşkına çevirdi! Kadın sıvacıyı bir gören bir daha baktı... “Yeteneklerimden şüphe duyuyorlardı”

30.03.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de erkeklerin egemen olduğu inşaat sektöründe sıvacı olarak çalıştığını ifade ederek kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çeken Madi Forrest, kadınlara dair geliştirilen toplumsal önyargılara meydan okudu. Sıva yapmaya gittiği inşaatlardan iş başındayken paylaşımlar yapan Forrest, “Yeteneklerimden şüphe duyuyorlardı onlara kendimi ispat ettim” dedi.

Mesleği şaşkına çevirdi! Kadın sıvacıyı bir gören bir daha baktı... “Yeteneklerimden şüphe duyuyorlardı”

İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki Madi Forrest isimli kadın, koronavirüs pandemisi sırasında ortaya çıkan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kariyerini değiştirmek sorunda kaldı. Yaklaşık 2 yıldır duvar sıvacısı olarak çalışan kadın müşterilerden ve erkek çalışma arkadaşlarının kendisine yönelttiği önyargılar hakkında konuştu.

“GERÇEKTEN ZOR BİR İŞ”

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte yeni kariyerine adım attığını ifade eden Forrest, “İnsanların bir kısmı kötü yorumlar yaparken destekleyenler de oldu. İşimi yapamayacağımı düşünen erkeklerle tanıştım. Bence ticaretteki kadınların işlerini ellerinden almalarından korkuyorlar. Beni ciddiye almayan ve işimi yapamayacağımı düşünen müşterilerim oldu. Ancak kısa sürede yanıldıklarını anladılar. Gerçekten zor bir iş ama ben keyifle yapıyorum” dedi.

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Tüm malzemeleri kendisinin taşıdığını ifade eden Forrest, “Bence evin etrafında bir kadın veren kendilerini daha rahat hissediyorlar. Alçı torbalarını ve malzemeleri taşımak aslında başlı başına bir iş. Çok yoruluyorum ama buna değdiğine eminim” diye konuştu.

“ONLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

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İnşaat sektörüne girmek için büyükbabasından ilham aldığını dile getiren Forrest “Sıva kursunu ilk bitirdiğimde uzun yıllardır bu işi yapan sıvacılarla birlikte işlere gittim. Bu bana çok şey öğretti. Yol boyunca bana yardımcı olan herkese minnettarım. Onlardan çok şey öğrendim. Müşterilerim yaptığım işi görünce genellikle çok şaşırıyorlar ve bana iltifat ediyorlar. Bu gerçekten güvenimi arttırıyor” ifadelerini kullandı.

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