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  4. Mesut Akusta ile tek celsede boşanmıştı! Şafak Özbir sessizliğini bozdu

Mesut Akusta ile tek celsede boşanmıştı! Şafak Özbir sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 11:52
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Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde hayat verdiği Yılmaz Tekin karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mesut Akusta Şafak Özbir ile olan yedi yıllık evliliğini sessiz sedasız bitirdi. Biten evliliğin ardından Şafak Özbir sessizliğini bozdu.

Mesut Akusta ile tek celsede boşanmıştı! Şafak Özbir sessizliğini bozdu

2016 yılında dünyaevine giren, bir yıl sonra kızları Berfin Cano'yu kucaklarına alan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü çift, 7 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı. Akusta ile Özbir'in çocukları Berfin Cano’nun velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve kızları annede kaldı.

şafak özbir

Boşanma haberlerinin ardından sessizliğini bozan Şafak Özbir, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı. Özbir şu ifadeleri kullandı;

şafak özbir 2
"Ne yazılır bilemiyorum…
Evet okuduklarınız doğru!
Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet…
Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak…
Sevgimiz saygımız anne ve babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir…

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Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omuzunda olacak…
Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne ve baba olacağız…
Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut..."

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