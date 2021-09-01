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Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir: O korkunun tarifi mümkün değil!

01.09.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde rol alan Mesut Akusta, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi oldu ve sağlığına kavuştu. Şimdilerde evinde dinlenen oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta ise bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir: O korkunun tarifi mümkün değil!

Geçtiğimiz hafta evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta taburcu oldu. Akusta'nun eve dönmesi üzerine eşi Şafak Özbir bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

38 yaşındaki bir çocuk annesi Şafak Özbir Akusta Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Bugün tarihe bir baktım da tam 13 gün geçmiş… Mesut’un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara’ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim 1 dakika sonramızın asla garantisi yok… Babam öldüğünde 20 yaşındaydım, annem trafik kazası geçirip 1 ay yoğun bakımda kaldığında 27. Şimdi 38. Bu da sonrasında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de anne olarak. Dilerim ki son olsun.

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O korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu anıma ne kadar şükretsem az. 13 gündür telefonum iki dakikadan fazla çalmadan durmadı, mesaj kutum doldu taştı. Allah sevenlerden razı olsun. Arayan soran dua eden gelen giden tüm tanıdıklarım, dostlarım, sevdiklerim, ailem. Tanımayıp ta ailesinden biri gibi dua edenlerim. Hakkınızı helal edin, iyi ki varsınız. Yalnız olmadığını bilmek kadar güzel şey var mı? Hayatta her şey bizler için, bu yollardan maalesef herkes bir şekilde geçecek, duam herkesin en kolay şekilde atlatması. Hepinizi çok seviyorum."

ESRA EROL KAYITSIZ KALMADI

Özbir'in bu paylaşımına abisi Ali Özbir'in eşi Esra Erol da yorum yaptı. Erol, "Canım benim geldi geçti çok şükür. Sen iyi ol, güçlü ol biz hep yanındayız" ifadelerini kullandı.


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Esra Erol
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