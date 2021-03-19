Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar evli mi?

Sabah ve Hürriyet gibi farklı gazetelerde köşe yazarlığı yapmış olan ve anchormanlik, yapımcılık, sunuculuk gibi deneyimleri de bulunan Mesut Yar'ın biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mesut Yar'ın hayatı...

MESUT YAR KİMDİR?

18 Nisan 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mesut Yar, 54 yaşındadır. Çocukluğunu Kurtuluş'ta geçiren ve Meslek Lisesinden mezun olan Mesut Yar, lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü kazandı ve buradan 1993 senesinde mezun oldu. 2. bir üniversite okumak isteyen isim İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde gazetecilik bölümünde öğrenim görmeye başladı ancak burayı henüz mezun olmadan bıraktı.

MESUT YAR YER ALDIĞI İŞLER

Mesut Yar'ın sektöre başlangıcı farklı oldu ve ilk işinde tecrübeli isim Benetton’a kazak karşılığında tiyatro oyunları yazdı. Ayrıca mağazanın çalışanlarına da tiyatro eğitimi verdi. Deneyimli isim bir süre Hulki Cevizoğlu'nun çıkarmış olduğu derginin İstanbul işlerini de yürüttü. TRT'de dönemin en popüler programlarından Turnike'nin sunucusu Güner Ümit'in programda bahsettiği fıkraları yazan Mesut Yar yaptığı metin yazarlığı sayesinde televizyon ile tanışmış oldu.