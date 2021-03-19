MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar evli mi?

Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar evli mi?

19.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hürriyet ve Sabah gibi pek çok farklı gazetede köşe yazarlığı yapmış olan ve yapımcılık, sunuculuk, anchormanlik gibi deneyimleri de bulunan Mesut Yar'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mesut Yar kimdir sorusunun yanıtı ve detaylar...

Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar evli mi?

Sabah ve Hürriyet gibi farklı gazetelerde köşe yazarlığı yapmış olan ve anchormanlik, yapımcılık, sunuculuk gibi deneyimleri de bulunan Mesut Yar'ın biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mesut Yar'ın hayatı...

MESUT YAR KİMDİR?

18 Nisan 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mesut Yar, 54 yaşındadır. Çocukluğunu Kurtuluş'ta geçiren ve Meslek Lisesinden mezun olan Mesut Yar, lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü kazandı ve buradan 1993 senesinde mezun oldu. 2. bir üniversite okumak isteyen isim İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde gazetecilik bölümünde öğrenim görmeye başladı ancak burayı henüz mezun olmadan bıraktı.

MESUT YAR YER ALDIĞI İŞLER

Mesut Yar'ın sektöre başlangıcı farklı oldu ve ilk işinde tecrübeli isim Benetton’a kazak karşılığında tiyatro oyunları yazdı. Ayrıca mağazanın çalışanlarına da tiyatro eğitimi verdi. Deneyimli isim bir süre Hulki Cevizoğlu'nun çıkarmış olduğu derginin İstanbul işlerini de yürüttü. TRT'de dönemin en popüler programlarından Turnike'nin sunucusu Güner Ümit'in programda bahsettiği fıkraları yazan Mesut Yar yaptığı metin yazarlığı sayesinde televizyon ile tanışmış oldu.

Metin yazarlığı işinden ayrılan Mesut Yar Hürriyet ve Sabah başta olmak üzere bazı gazetelerde köşe yazarlığı ve muhabirlik yaptı. Bu deneyim sonrası Yön dergisini kuran Yar derginin kapandıktan sonra kanal kurdu ve televizyon sektörüne giriş yaptı 1994 senesinde Kanal E televizyonunun kurucuları arasında yer alan Yar, burada "By Night" isimli talk show programını hazırlayıp sunan Mesut Yar sonrasında HBB TV, Show TV, Kanal 6, Number One TV, Atv, Star TV, Cine 5 gibi ulusal kanallarda anchormanlik, yapımcılık ve sunuculuk yaptı.

Deneyimli isim bu işlerin arasında filmler ve dizilerde rol aldı ve kitap da yazdı.
Mesut Yar CNN Türk ekranlarında senelerce Burada Laf Çok programını sunduktan sonra Star TV kanalına transfer oldu ve Star TV ekranlarında her sabah saat 07:00'de "Mesut Yar ile Bugün" programını sundu.

MESUT YAR EVLİ Mİ?

Mesut Yar, üç kez evlilik yapıp iki defa boşanmıştır. İlk eşi ile 1993 senesinde evlenip boşanan Yar'ın Batuhan adında 1993 doğumlu bir oğlu vardır. Mesut Yar, 2012 senesinde üçüncü evliliğini Ajanda PR isimli şirketin sahibi olan Ferda Çekem ile yaptı. 2015 senesinde ise başrollerinde Çetin Altay ve Arzu Yanardağ’ın oynadığı “Olur İnşallah” isimli sinema filminde Sümer Tilmaç, Mehtap Bayri ve Müfit Kayacan ile birlikte oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacakCezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Diğer Haberler

Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş evli mi?

Zahide Yetiş kimdir?

Akıncı dizisindeki sahne hakkında hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Survivor İsmail Balaban bomba haberi gözyaşlarıyla anlattı

Survivor İsmail Balaban bomba haberi gözyaşlarıyla anlattı

Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a Aleyna Tilki tepkisi

Açtı ağzını yumdu gözünü! 'Serveti seni değil Tarkan'ı geçer'

Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

Berrak Tüzünataç arkadaşının aşkıymış!

Katie Price 6. çocuğa hamile! Sevgilisine teşekkür etti

42 yaşında altıncı kez hamile

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.