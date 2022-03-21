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Met Gala'nın teması belli oldu! Heyecan dorukta

21.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın 2022 teması belirlendi. Amerika'da: Modanın Antolojisi olan gala teması şimdiden gündemde...

Met Gala'nın teması belli oldu! Heyecan dorukta

Pandemi sebebiyle 2020 yılında iptal edilen Met Gala etkinliği, 2021 yılında sıkı tedbirler altına gerçekleşti. Simsiyah tulumuyla Kim Kardashian, Audrey Hepburn ilhamını taşıyan ışıltılı elbisesiyle Kendall Jenner ve yeni saç stiliyle dikkat çeken Billie Eilish, etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Şimdi, bu yılın Met Gala'sı konuşulmaya başlandı.

New York Metropolitan Museum of Art’ta gerçekleşen Met Gala, yılın en sansasyonel moda anlarına ev sahipliği yaparken aynı zamanda büyük bir bağışın toplanmasına öncülük ediyor.

Kimi açtı kimi kapadı! Met Gala'da bomba kıyafetlerKimi açtı kimi kapadı! Met Gala'da bomba kıyafetler

Bu yılın teması ise 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion). 2021 yılında düzenlenen Met Gala’nın uzantısı olan tema, Hollywood yıldızlarına ve Amerikalı tasarımcılara övgüde bulunuyor. Tasarımcılar bu tema üzerinden ünlü isimler için en şık kıyafetleri tasarlıyor.

Bu seneki Met Gala’nın ev sahipleri Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King ve Lin-Manuel Miranda olarak açıklandı.

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