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  4. O kadar nadir bulunuyor ki... Özel kafeste korunuyor, dokunana hapis cezası bile var

O kadar nadir bulunuyor ki... Özel kafeste korunuyor, dokunana hapis cezası bile var

29.10.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Cornwall şehrinde bir adam tarafından futbol topu büyüklüğünde bir Sakallı Diş mantarı bulundu. İyileştirici etkilerinin yanı sıra son derece nadir bulunan bu mantar türü hemen özel bir kafeste koruma altına alındı.

O kadar nadir bulunuyor ki... Özel kafeste korunuyor, dokunana hapis cezası bile var

Çok nadir bir tür olan Sakallı Diş mantarı kanser ve alzheimer dahil olmak üzere pek çok hastalıkla savaşma konusunda yardımcı oluyor. Yasalarla koruma altına alınan Sakallı Diş mantarına dokunulması dahi yasak. Sakallı Diş mantarı, bir futbol topu boyutuna ulaştıktan sonra Cornwall'daki Lost Gardens of Heligan bölgesinde bir gönüllü tarafından fark edildi ve hemen özel bir kafes yardımıyla koruma altına alındı.

HALKIN OLMADIĞI ORMANLIK ALANLARDA BULUNUYOR

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Vahşi yaşam koordinatörü Toby Davies bu mantar türünün genellikle halkın görmediği ormanlık alanlarda yetiştiğinden söz ederek, “Çoğu zaman etrafta bu mantarları görmeyiz. Ülke genelinde sade 15 tane rapor edilmişti. Genellikle bu mantar halkın olmadığı ormanlık alanlarda bulunuyor. 10 kişiden 9’u bunun ne olduğunu bilmez. Bu yüzden kafesle koruma altına almak istedik. Hericium erinaceus olarak bilinen mantar, Birleşik Kralık’ta yüksek düzeyde koruma sağlanan dört türden biri” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere mantar

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