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Metaverse ile Güney Kore gezisi yapmak mümkün olacak

13.11.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda birisi Metaverse ile Güney Kore gezisi yapmanın mümkün olduğunu söyleseydi bu bize pek inandırıcı gelmezdi. Şimdilerde sanal turlar ile şehir gezmek bile mümkün olacak.

Metaverse ile Güney Kore gezisi yapmak mümkün olacak

Güney Kore’nin başkenti Seul bu alanda öncü olacak gibi görünüyor. Özellikle son dönemlerde birçok kişi tarafından merak edilen sanal gerçeklik projesi Metaverse ile bu şehri gezmek mümkün. Hatta şehirde bazı kamu hizmetleri ve kültürel etkinliklerden yararlanabilirsiniz.

Kullanıcılar yeni sanal gerçeklik sistemleri sayesinde sanal belediye binasını ziyaret edebilecek. Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon tarafından yapılan açıklamalarda kentin küresel bir cazibe merkezi haline getirilmek istendiği söylendi. Elbette burada amaç şehri sanal gerçeklik ile doyasıya gezdirebilmek.

Yaklaşık olarak 10 yılı kapsayan bir planın parçası olan bu proje ne yazık ki hemen hayata geçmeyecek. Öncelikle 3,3 milyon dolar civarında yatırım yapılması gerekiyor. Ayrıca tam halinin hazır olması için en az 2026 yılı hedef gösteriliyor. 2023 yılında ise sanal kamu hizmetlerini kapsayan Metaverse 120 Center kullanıma sunuluyor. Metaverse ile Güney Kore gezisi tüm bu nedenlerden dolayı beklenenden daha fazla dikkat çekecek diyebiliriz.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar kadar yaygın bir şekilde kullanılmayan Metaverse biraz pahalı. Bu nedenle ilk etapta çok fazla ziyaretçi gelmeyebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde ziyaretçi sayısının büyük oranda artacağı tahmin ediliyor.

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