Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı! Suriye üzerinden geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, yarın (pazar) öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağını tahmin ediliyor.

Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı

21 İLE UYARI

Meteoroloji tarafından toz taşınımı uyarısı yapılan iller ise şöyle:

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş ve Ağrı

Öte yandan pazartesi günü ile beraber yurdun Doğusu, iç kesimleri ve Karadeniz kıyıları kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girecek. Marmara ve Ege'de yer yer güneş yüzünü gösterecek. Yağış ise beklenmiyor.

Salı Günü Doğu Anadolu bölgesi hariç yurt genelinde güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Doğuda ise gök gürültülü sağanak yağış devam edecek.



