Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı (19 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

19 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





