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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı! (İstanbul hava durumu yarın nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul’da devam eden sağanak yağışın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği belirtildi. Öte yandan İstanbul'da yarın özellikle Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar olacağı belirtildi. Kar yağışının Marmara genelinde de etkili olması beklenirken, kar kalınlığının yer yer 20 cm'yi bulacağı ifade edildi.

Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış ve kar yağışı uyarısında bulundu! Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan açıklamada yağışların bugün akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilerek vatandaşlar ani su baskını ve ulaşımda oluşabilecek aksamalar nedeniyle uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat verilip şu ifadeler yer aldı;

İstanbul’da halen hafif olarak görülen sağanak yağışın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar (18.12.2018 18.00 – 19.12.2018 20:00) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

YARINA DİKKAT! İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı! (İstanbul hava durumu yarın nasıl olacak)

Meteoroloji yarın için ise İstanbul'da kar yağışı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Yarın (Çarşamba) Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşıma aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN UYARI GELDİ: KAR KALINLIĞI 20 CM OLACAK

Öte yandan özellikle Çanakkale ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışı yarın etkili olacak. Özellikle yarın akşam saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması beklenirken kar kalınlığını yer yer 3-8 cm olacağı belirtildi.

Marmara'nın batısına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 cm , Tekirdağ'ın batısıyla, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde 10-20 cm civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır!


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kar gelecek kar gelecek dünya bana dar gelecek ısmarladım beydağından kaarr gelecekkk kaarr gelecek,eyvallah dostlar..kARIN KEYFİNİ ÇIKARIN
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