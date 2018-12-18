Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı! (İstanbul hava durumu yarın nasıl olacak?)

Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış ve kar yağışı uyarısında bulundu! Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan açıklamada yağışların bugün akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilerek vatandaşlar ani su baskını ve ulaşımda oluşabilecek aksamalar nedeniyle uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat verilip şu ifadeler yer aldı;

İstanbul’da halen hafif olarak görülen sağanak yağışın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar (18.12.2018 18.00 – 19.12.2018 20:00) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

YARINA DİKKAT! İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji yarın için ise İstanbul'da kar yağışı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Yarın (Çarşamba) Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşıma aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.